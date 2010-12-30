پروژه ملی موزه مشاهیر در فارس تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، روح الله احمدزاده در جلسه بررسی و رسیدگی به مراحل احداث باغ موزه مشاهیر و موزه منطقه ای فارس افزود:عملیات اجرایی این باغ موزه باید به صورت فاز به فاز اجرایی و به بهره برداری برسد.

وی گفت: تمامی دستگاههای اجرایی استان مکلفند در راستای اجرای این طرح فرهنگی اقدامات لازم را انجام دهند.

استاندار فارس با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای طراحی، تملک و انتخاب پیمانکار این پروژه خطاب به مدیرکل میراث فرهنگی گفت: برای اجرای این پروژه نباید منتظر اعتبارات نشست و باید با شهامت در جهت اجرای به موقع آن کوشید.

وی در ادامه بر راه اندازی معبر ترافیکی حدفاصل چهار راه حافظیه و ادبیات تاکید کرد و اظهار داشت: طرح سنگ فرش سنتی مقابل مجموعه حافظیه نیز باید به سرعت و بطور کامل اجرایی شود.

احمدزاده در این جلسه پس از شنیدن گزارشات ارائه شده، دستور رفع موانع موجود بر سر راه این پروژه را صادر کرد.

معاون عمرانی استاندار فارس نیز از اقدامات موثر در جهت جذب اعتبار سهم وزرات نفت این پروژه خبر داد.

عبدالله حسینی گفت: اجرای این پروژه نقش مهمی در راستای ارائه خدمات به گردشگران و دوست داران حافظ می کند.

وی تاکید کرد: بنا به تاکیدات استاندار فارس شخصا برای رفع موانع موجود بر سر راه این پروژه اقدام کرده و بر عملیات اجرایی آن نظارت خواهم کرد.