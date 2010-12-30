مالزی قهرمان جام سوزوکی/ جمعه تعطیل رسمی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری برناما، برتری چهارشنبه شب تیم فوتبال مالزی بر اندونزی باعث شد تا "نجیب تون رزاق" جمعه را به افتخار این قهرمانی تعطیل اعلام کند.

جام دوسالانه سوزوکی در میان کشورهای آسیای جنوب شرقی برگزار می شود و تیم فوتبال مالزی آخرین بار 21 سال پیش فاتح این جام شده بود. این تیم چهارشنبه شب علی رغم شکست 2-1 در زمین اندونزی به دلیل پیروزی 3 بر صفر در بازی رفت جام سوزوکی را به دست آورد.

نخست وزیر مالزی که این پیروزی را در صفحه شخصی خود در سایت توییتر نیز تبریک گفته بود قهرمانی مالزی را بزرگترین شب تاریخ فوتبال مالزی خواند.

در پیام وی که در خبرگزاری برناما منتشر شده است آمده است: "این تیم جوان باعث غرور ما شده است و باید از این موفقیت برای رسیدن به درجات بالاتر استفاده کنیم".

تیم فوتبال مالزی در حال حاضر در رتبه 144 جدول رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) قرار دارد.

