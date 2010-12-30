  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۹ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۰

مالزی قهرمان جام سوزوکی/ جمعه تعطیل رسمی اعلام شد

مالزی قهرمان جام سوزوکی/ جمعه تعطیل رسمی اعلام شد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : در پی قهرمانی تیم فوتبال مالزی در جام سوزوکی نخست وزیر مالزی روز جمعه را در این کشور تعطیل رسمی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری برناما، برتری چهارشنبه شب تیم فوتبال مالزی بر اندونزی باعث شد تا "نجیب تون رزاق" جمعه را به افتخار این قهرمانی تعطیل اعلام کند.

جام دوسالانه سوزوکی در میان کشورهای آسیای جنوب شرقی برگزار می شود و تیم فوتبال مالزی آخرین بار 21 سال پیش فاتح این جام شده بود. این تیم چهارشنبه شب علی رغم شکست 2-1 در زمین اندونزی به دلیل پیروزی 3 بر صفر در بازی رفت جام سوزوکی را به دست آورد.

نخست وزیر مالزی که این پیروزی را در صفحه شخصی خود در سایت توییتر نیز تبریک گفته بود قهرمانی مالزی را بزرگترین شب تاریخ فوتبال مالزی خواند.

در پیام وی که در خبرگزاری برناما منتشر شده است آمده است: "این تیم جوان باعث غرور ما شده است و باید از این موفقیت برای رسیدن به درجات بالاتر استفاده کنیم".

تیم فوتبال مالزی در حال حاضر در رتبه 144 جدول رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) قرار دارد.
 

کد مطلب 1221202

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها