رهبران جهان در تعطیلات کریسمس/ از سواحل هاوایی تا قصر 1میلیاردی در سوچی

به گزارش خبرگزاری مهر، "باراک اوباما" برای گذراندن تعطیلات کریسمس به سواحل هاوایی رفته و قرار است 10 روز در خانه ای اشرافی و رو به دریا خستگی ناشی از یک سال کار و نرسیدن به اهداف را به در کند.

البته خانواده اوباما قبل از او به هاوایی رفته بودند ،اما آقای تغییر! از روز دوشنبه به هاوایی رفته است.



فروش عروسک های اوباما در هاوایی

" دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس، تعطیلات خود را در بریتانیا سپری می کند وی پیش از آغاز سال 2011 شروع به ارسال کارتهای تبریک به رهبران احزاب مختلف این کشور کرده است.

از مکان حضور "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر ایتالیا در ایام کریسمس خبری منتشر نشده، اما ممکن است او در یکی از ویلاهای گران قیمت خود باشد و شاید پس از پایان تعطیلات خبر جدیدی درباره شیرین کاری های او منتشر شود و تا مدتها رسانه ها به رسوایی جدید او بپردازند.



نکته جالب درباره برلوسکنی آنکه پیش از آغاز ایام کریسمس، وی برای هریک از وزیران زن کابینه خود سفارش ساخت یک حلقه طلا از سه رنگ را داده بود و قرار بود به هر یک از 37 زن حاضر در کابینه خود یک حلقه طلا هدیه بدهد.

"آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان قرار است در روزهای ابتدایی ماه ژانویه به قبرس سفر کند.

"ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه، کریسمس را در سواحل سوچی این کشور و سواحل دریای سیاه می گذراند.



در همین رابطه شایعاتی مبنی بر ساخت یک قصر در سوچی به دستور پوتین در رسانه های روسیه وجود دارد. گفته می شود هزینه ساخت این قصر یک میلیارد دلار است.

"نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه به همراه همسر خود به مغرب رفته و قرار است تعطیلات را در این کشور سپری کند.

خانواده رئیس الیزه روز جمعه 3 دی وارد مغرب شده اند .



البته در این میان "کارلا برونی" همسر سارکوزی، بیکار نبوده و با انجام مصاحبه هایی اعلام کرده که نیکلا در اندیشه دور دوم ریاست جمهوری فرانسه است.

گفته می شود سارکوزی در تاریخ 10 ژانویه به آمریکا سفر می کند.