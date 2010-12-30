شکست جریان فتنه پیروزی عظیمی بود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد جواد لاریجانی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش بررسی ابعاد فتنه گفت: شکست جریان فتنه یک پروژه عظیم و در حقیقت یک فتح الفتوح بود که با پرچم داری ولی فقیه صورت گرفت.

وی ادامه داد: امروز یکی از ثروتهای مهم حکومت در نظام اسلامی مقام معظم رهبری است که در این راستا ولایت فقیه برای کارگزاران نظام، مجموعه عظیمی از تجربیات است.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران یادآور شد: فتنه سال 88 دو دستاورد مهم داشت که شامل ایجاد بنای یک نظام مدنی سیاسی در داخل ودیگری بیداری اسلام در خارج است که هر دوی آنها از یک سرچشمه فکری خارج می شود که ما را مرکز مناقشه جهان تعریف می کند.

لاریجانی تصریح کرد: به طور یقین در جریان فتنه به دنبال این بودند که ریشه واصل ولایت فقیه را بزنند و این امکان ندارد که کسی بگوید ما عاشق امام زمان هستیم و رودرروی نایب بر حق او ایستادگی کنند.

در ادامه این همایش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: همانگونه که انقلاب بزرگ می شود دشمنان نیز بزرگتر خواهند شد و این فتنه گریها ادامه خواهد داشت.

علیرضا ذاکانی تاکید کرد: فتنه گذشته جنبه نفی اسلامیت، جمهوریت و مردم سالاری دینی و مواجهه با رهبری داشت که مردم در 9 دی بیداری خود را نشان دادند.

نماینده مردم تهران گفت: فتنه آینده دارای پیچیدگی بیشتر خواهد بود.

ذاکانی تصریح کرد: فتنه گذشته جنگی به پا خواست که عده ای تلاش کردند جمهوریت را مقابل اسلامیت قرار دهند ودر آینده نیز با اسلامیت به جنگ اسلام خواهند رفت.