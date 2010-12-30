حضور گسترده اقشار مختلف مردم تبریز در سالگرد حماسه نهم دی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پیش از ظهر پنجشنبه هزاران نفر از اقشار مردم تبریز به همراه دسته‌های عزاداری حماسه عاشورایی بپا داشته و هرگونه فتنه گری و توهین به مقدسات دینی و انقلابی را محکوم کردند.

این راهپیمایی که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد استان در کنار مردم برگزار شد با سخنرانی سیدرضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور آغاز شد و در نهایت با قرائت قطعنامه در محکومیت جریان فتنه و درخواست از قوه قضایی برای برخورد با سران فتنه پایان یافت.

ولی فقیه ستون نظام اسلامی است

دبیر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور تجمع مردم در سالروز حماسه 9 دی ماه را حمایت از اصل ولایت فقیه و بیعت مجدد با آرمانهای امام راحل و رهبری بیان کرد و افزود: ولی فقیه محور و ستون اصلی نظام جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام سیدرضا تقوی در این همایش با تاکید بر اینکه این حضور نباید دستکم گرفته شود، خاطرنشان ساخت: چنین حضوری آثار و تبعات بی مانند و قابل توجه فرهنگی و سیاسی از ابعاد داخلی و خارجی برخوردار است.

وی افزود: در طول تاریخ و در تمامی حوادث تاریخ اسلام، فتنه گرانی بروز کرده اند که برای ضربه زدن به پایه های نظام سیاسی اسلام مترصد فرصت های دیگر بوده اند.

وی اظهارداشت: در جریانات فتنه سال گذشته فتنه گران با سوءاستفاده از انتخابات ریاست جمهوری مدت هشت ماه کشور را مشغول کارهای نسنجیده خود کردند.

حجت الاسلام تقوی اضافه کرد: این در حالیست که اگر این جریانات نفاق روی نمی داد، بهترین فرصت برای تبلیغ نظام و بهره جستن از آن در ابعاد داخلی و بین المللی بود.

وی، با بیان اینکه مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی همیشه مدافع ولایت و نظام جمهوری اسلامی است، گفت: اینکه 40 میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مشارکت کردند، نشانگر این است که این مردم نظام را قبول دارند و برای پیشرفت و توسعه کشور می خواهند سهیم باشند.

تقوی، محکومیت جریان فتنه سال گذشته را دیگر پیام راهپیمایی و تجمع امروز مردم بیان کرد و اظهارداشت: بدون تردید جریان فتنه گری های سال گذشته مقطعی و زودگذر نبوده و مردم آگاه ایران اسلامی باید همیشه و در همه حال آمادگی لازم و کافی برای دفع چنین فتنه گری هایی را داشته باشند.

وی، مردم ایران اسلامی را ارادتمند و دلداده مکتب اهل بیت (ع) عنوان کرد که در این مکتب عاشورا فصل درخشانی است که در طول تاریخ انسان های بسیار بزرگی را تربیت کرده است.

دبیر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور ادامه داد: در همین زمینه، مردم آذربایجان از لحاظ عشق به ولایت زبانزد اقصی نقاط ایران بوده و مردم این خطه در ولایتمداری و عشق به خاندان عصمت و طهارت (ع) نمونه هستند.

گفتنی است، راهپیمایان تبریزی در این مراسم از مسیرهای میدان ساعت و چهارراه شریعتی به سمت سه‌راه طالقانی و مصلای امام خمینی (ره) حرکت کرده و ضمن تجدید میثاق با حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و آرمان‌های بلند شهدا و بنیانگذار جمهوری اسلامی، بر تبعیت کامل از فرامین رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند.

راهپیمایان با سر دادن شعارهای انقلابی انزجار و خشم خود را نسبت به هتک حرت به مقدسات به ویژه در عاشورای حسینی (ع) سال گذشته اعلام داشتند.

راهپیمایان در این مراسم با سردادن شعارهای «اطاعت از رهبری، ضامن نصرت ماست، نه سازش نه تسلیم پیام ملت ماست»، «ما در کنار رهبریم، فداییان حیدریم؛ ما در کنار رهبریم، ما ذوالفقار حیدریم» مرگ بر سران فتنه‌گر، مرگ بر منافق، خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست، حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست‌‌، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند و آذربایجان جانبار خامنه‌ای‌دن آیریلماز، حماسه بیعت با مقام عظمای ولایت را به نمایش گذاشتند و خواستار برچیده شدن هرگونه فتنه‌گری در نظام جمهوری اسلامی را شدند.

این راهپیمایی که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد استان در کنار مردم برگزار شد با سخنرانی سیدرضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور آغاز شد و در نهایت با قرائت قطعنامه در محکومیت جریان فتنه و درخواست از قوه قضایی برای برخورد با سران فتنه پایان یافت.