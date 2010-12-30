هفت هتل و مجموعه اقامتی گردشگری در سمنان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمید یزدانی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: در حال حاضر موافقت اصولی ساخت یک هتل پنج ستاره در سمنان صادر شده است.

وی با بیان اینکه این هتل در اطراف میدان امام علی(ع) سمنان ساخته می شود، افزود: شهربازی، رستوران و موزه از جمله بخش های پیش بینی شده در این هتل است.

یزدانی با اشاره به اینکه مجوز ساخت بخشی از پروژه پارک آبی سمنان شامل مجموعه های گردشگری و تفریحی و هتل چهار ستاره از سوی این اداره کل صادر شده و توسط بخش خصوصی اجرا می شود، ابراز امیدواری کرد: بخشی از این مجموعه ها تا 18 ماه آینده به بهره برداری برسند.

وی گفت: کار تحویل زمین به سرمایه گذاران ساخت هتل در میدان امام حسین(ع) سمنان نیز در حال پیگیری است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان با اشاره به اینکه مشکل دریافت تسهیلات سوئیت های مجموعه شبدیز سمنان مرتفع شده است، افزود: فاز اول این مجموعه شامل سوئیت های اقامتی، سالن های پذیرایی و مجموعه تجاری اوایل سال‌آینده به بهره برداری می رسد.

یزدانی با بیان اینکه این اداره کل پیگیر رفع مشکل پرداخت تسهیلات ساخت هتل شبدیز است، از ساخت دو هتل در شهمیرزاد نیز خبر داد.

وی گفت: کار ساخت یک هتل دو ستاره در شهمیرزاد در هفته دولت سالجاری آغاز شد که تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد و یک هتل چهار ستاره نیز در اطراف غار دربند به مرحله بهره برداری آزمایشی رسیده است.

یزدانی با اشاره به کلنگ زنی یک مجموعه گردشگری در درجزین اظهار داشت: ساخت مجموعه گردشگری درجزین نیز در دست اقدام است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان با اشاره به بهره برداری فاز اول کمپینگ پارک سوکان سمنان در هفته دولت امسال ،گفت: کمپینگ سمنان نیز برای اجرای فازهای بعدی نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.