270 میلیون دلار کالا از فارس به 75 کشور صادر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، علی عوض پور در خصوص صادرات این کالاها افزود: وزن کالاهای صادر شده در هشت ماهه سالجاری 647 هزار و 875 تن بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 18 درصد و از نظر ارزشی هشت درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: بخش کشاورزی در طی این مدت 128 هزار و 824 تن به ارزش 103 میلیون دلار کالای کشاورزی صادر کرده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 118 هزار و 195 تن به ارزش 114 میلیون دلار بوده که از لحاظ وزنی 16 درصد رشد و از لحاظ ارزشی 4.9 درصد کاهش را نشان می دهد.

به گفته وی صادرات بخش کشاورزی شامل حیوانات زنده، نباتات، میوه، سبزی و تره بار و خشکبار، گیاهان صنعتی و دارویی بوده است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان فارس تصریح کرد: صادرات محصولات معدنی در مدت یاد شده 389 هزار و 699 تن به ارزش بیش از 50 میلیون دلار بوده که صادرات این بخش در مدت مشابه سال گذشته 355 هزار و 185 تن به ارزش 45 میلیون دلار بوده که نشان دهنده رشد 10 درصدی از نظر وزنی و 11 درصدی از نظر ارزشی است.

وی گفت: صادرات فرش دستباف نیز در هشت ماهه امسال یک هزار و 37 تن به ارزش 5.37 میلیون دلاربوده که در مقایسه با سال گذشته که یک هزار و 94 تن به ارزش5.31 میلیون دلار بوده از نظر وزنی پنج درصد کاهش و از لحاظ ارزشی 17 درصد رشد داشته است.

عوض پور افزود: صادرات محصولات صنایع غذایی نیز شش هزار و 505 تن به ارزش 5.10 میلیون دلاربوده که در سال گذشته این میزان 11 هزار و 588 تن به ارزش 3.14 میلیون دلار بوده که این ارقام نشان دهنده کاهش 9.43 درصد وزنی و 3.28 درصد ارزشی بوده و کاهش صادرات رب گوجه فرنگی از دلایل عمده پایین بودن محصولات صنایع غذایی به شمار می رود .

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان فارس در خصوص بازارهای هدف صادراتی فارس گفت: 73 درصد محصولات صادراتی این استان به هفت کشور جهان از جمله امارات متحده عربی با 38 درصد سهم، چین 13 درصد، عراق هفت درصد، هند و آلمان به ترتیب هر کدام پنج درصد ، قطر سه درصد و کویت دو درصد بوده است.