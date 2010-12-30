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۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۹

عوض پور:

270 میلیون دلار کالا از فارس به 75 کشور صادر شده است

270 میلیون دلار کالا از فارس به 75 کشور صادر شده است

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی فارس گفت: در هشت ماهه اول سال جاری 270 میلیون دلار کالا از این استان به 75 کشور جهان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، علی عوض پور در خصوص صادرات این کالاها افزود: وزن کالاهای صادر شده در هشت ماهه سالجاری 647 هزار و 875 تن بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 18 درصد و از نظر ارزشی هشت درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: بخش کشاورزی در طی این مدت 128 هزار و 824 تن به ارزش 103 میلیون دلار کالای کشاورزی صادر کرده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 118 هزار و 195 تن به ارزش 114 میلیون دلار بوده که از لحاظ وزنی 16 درصد رشد و از لحاظ ارزشی 4.9 درصد کاهش را نشان می دهد.

به گفته وی صادرات بخش کشاورزی شامل حیوانات زنده، نباتات، میوه، سبزی و تره بار و خشکبار، گیاهان صنعتی و دارویی بوده است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان فارس تصریح کرد: صادرات محصولات معدنی در مدت یاد شده 389 هزار و 699 تن به ارزش بیش از 50 میلیون دلار بوده که صادرات این بخش در مدت مشابه سال گذشته 355 هزار و 185 تن به ارزش 45 میلیون دلار بوده که نشان دهنده رشد 10 درصدی از نظر وزنی و 11 درصدی از نظر ارزشی است.

وی گفت: صادرات فرش دستباف نیز در هشت ماهه امسال یک هزار و 37 تن به ارزش 5.37 میلیون دلاربوده که در مقایسه با سال گذشته که یک هزار و 94 تن به ارزش5.31 میلیون دلار بوده از نظر وزنی پنج درصد کاهش و از لحاظ ارزشی 17 درصد رشد داشته است.

عوض پور افزود: صادرات محصولات صنایع غذایی نیز شش هزار و 505 تن به ارزش 5.10 میلیون دلاربوده که در سال گذشته این میزان 11 هزار و 588 تن به ارزش 3.14 میلیون دلار بوده که این ارقام نشان دهنده کاهش 9.43 درصد وزنی و 3.28 درصد ارزشی بوده و کاهش صادرات رب گوجه فرنگی از دلایل عمده پایین بودن محصولات صنایع غذایی به شمار می رود .

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان فارس در خصوص بازارهای هدف صادراتی فارس گفت: 73 درصد محصولات صادراتی این استان به هفت کشور جهان از جمله امارات متحده عربی با 38 درصد سهم، چین 13 درصد، عراق هفت درصد، هند و آلمان به ترتیب هر کدام پنج درصد ، قطر سه درصد و کویت دو درصد بوده است.

کد مطلب 1221223

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