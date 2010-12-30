رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی تبریز منصورب شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر علیرضا یعقوبی گل‌وردی ظهر پنجشنبه در طی مراسمی، به جای علیرضا جوادزاده بر صندلی ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز تکیه زد.

وی متولد 1348 شهرستان ساری بوده و در سال 1366 به دنبال اتمام تحصیلات متوسطه وارد دانشکده پزشکی تبریز شد.

یعقوبی پس از اتمام دوره پزشکی عمومی وارد دوره تخصصی جراحی عمومی در همان دانشگاه شده و در سال 1384 نیز موفق به اخذ بورد فوق تخصصی جراحی قلب و عروق از دانشگاه ایران شد.

دکتر یعقوبی در سالیان اخیر و با توجه به گسترش روزافزون بیماری‌های قلبی و عروقی همچنین سیر صعودی مراجعان به مرکز درمانی توانست نقش مهمی در راه‌اندازی بخش جراحی قلب بیمارستان عالی‌نسب و تجهیز و راه‌اندازی بیمارستان 400 تختخوابی امام رضا (ع) ایفا کند.

وی همچنین به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با مرتبه علمی دانشیار فعالیت دارد.