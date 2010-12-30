نهم دی روز میثاق ملت با ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سرلشکر محمدعلی جعفری ظهر پنجشنبه در گردهمایی پاسداران سپاه سلمان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: جریان فتنه در سال گذشته اصل حاکمیت نظام اسلامی را نشانه گرفت اما مردم آگاه و بصیر ایران با حمایت قاطع از حکومت دینی و ولایت فقیه این فتنه را ناکام گذاشتند و به دشمنان ثابت کردند که تداوم این انقلاب همیشگی است.

وی گفت: دشمنان از زمان آغاز انقلاب اسلامی تاکنون با ملت همیشه در صحنه و مبارز ایران خصومت داشته و دارند.

سردار جعفری با تسلیت ایام محرم بیان داشت: فلسفه عاشورا و قیام امام حسین (ع) برای مقابله با یزیدیان زمان، دفاع از حق، آزادی و آزادگی انسان ها، عمل به تکلیف الهی و روشنگری مردم بود.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فتنه سال گذشته نتیجه سوء استفاده دشمن از تقابل دو نگاه متفاوت سیاسی در نظام مقدس جمهوری اسلامی بود و دشمن از این تفاوت به نفع خود بهره گرفت.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان نیز در این گردهمایی اظهار داشت: امروز بسیج و سپاه خدمت رسانی به اقصی نقاط کشور بویژه این استان را برای رفع محرومیت در اولویت کارهای خود قرار داده است.

سردار علیرضا عظیمی جاهد گفت: سپاه با انجام اقدامات عمرانی و خدماتی در بخش های مختلف از جمله بهداشت و درمان برای رفع مشکلات مردم تلاش می کند.

وی افزود: مردم مرزنشین سیستان و بلوچستان با حفظ وحدت به نظام وفادار هستند و بهترین عملکرد را در جریان بحرانهای ایجاد شده از خود برجای گذاشتند.