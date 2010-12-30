مردم در 9 دی پاسخ کوبنده ای به دشمنان دادند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال استان زنجان با بیان اینکه غیرت مردم اجازه هیچگونه هتاکی به ساحت اسلام و انقلاب را نمی دهد، افزود: 9 دی روز تجدید بیعت مردم با ولایت فقیه است، چرا که در این روز مردم آگاه ایران با درک صحیح از موقعیت وارد عرصه شدند.

وی با تاکید بر این که مردم، نظام جمهوری اسلامی را متعلق به خود می دانند، افزود: سردمداران استکبار هنوز متوجه این موضوع نشده اند و دست به اقداماتی می زنند که نتیجه ای جز شکست برایشان حاصل نمی شود.

رئوفی نژاد با بیان اینکه برخی افراد هم صدا با دشمنان کارهایی کردند که در نهایت مردم دست رد به سینه آنها زده و نمره مردودی به آنها دادند، افزود: به نظر می رسد زمینه برای محاکمه این افراد در کشور فراهم شده است و خواسته مردم نیز همین است.

استاندار زنجان افزود: کسانی که با اقدامات خود زمینه بروز چنین حوادثی را به وجود آوردند، با 75 میلیون ایرانی طرف هستند و خواسته مردم، محاکمه این افراد است.

رئوفی نژاد با بیان اینکه ملت ایران همواره در پشتیبانی و حمایت از نظام و ولایت فقیه حضور چشمگیر داشتند، افزود: ملت ایران با حماسه حضور 9 دی خط نفاق و فتنه را در کشور خشکانند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به اهداف و دستاوردهای حماسه 9 دی، آحاد مختلف جامعه را به توجه به زوایای ارشمند و تاثیرگذار حماسه 9 دی دعوت کرد و گفت: آنچه که در روز 9 دی اتفاق افتاد با در تاریخ اقتدار و عظمت ملت ایران ثبت شود.