1200 بیمار تالاسمی در کرمان وجود دارد

محمد رضا مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: هم اکنون هزار و 200 بیمار تالاسمی در کرمان وجود دارد و همواره این افراد نیاز به خون و فرآوردهای خونی دارند.

وی با اشاره به آغاز فصل سرما و کاهش اهدا کنندگان خون تصریح کرد: با توجه به اینکه در این فصل نیاز به فرآوردهای خونی کاهش پیدا نمی کند، مردم می توانند برای اهدای خون در فواصل تعیین شده به مراکز انتقال خون مراجعه کنند تا مشکلی برای تامین خون بیماران ایجاد نشود.



مهدی زاده خاطرنشان کرد: طی هشت ماهه ابتدای سال جاری اهدای خون در استان کرمان با رشد 6.10 درصدی از 43 هزار و 199 واحد در سال گذشته به 47 هزار و 786 واحد در امسال رسید.

وی ادامه داد: با پیگیریهای صورت گرفته توسط مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران و استاندار کرمان مشکل نیروی انسانی به ویژه نیروی فنی از جمله پزشک با اخذ مجوز استخدام 28 نفر در آینده نزدیک حل خواهد شد.

وی اظهار داشت: با به کار گیری این نیروها مشکل انتقال خون شهرستانهای بم و کهنوج حل می شود که با برگزاری آزمون استخدامی نیروهای مورد نظر جذب می شوند.



وی همچنین به ارسال پلاسما از کرمان به آلمان اشاره کرد و ادامه داد: این اداره کل رتبه نخست کشوری در زمینه ارسال پلاسما را کسب کرد.

این مسئول با اشاره به فعالیتهای انتقال خون کرمان اظهار داشت: انتقال خون استان کرمان با ارسال صد درصد پلاسمای تولیدی خود به پالایشگاه تهران رتبه نخست کشوری را در این زمینه به خود اختصاص داد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری 20هزار واحد پلاسمای تولیدی در شهرستانهای استان به پالایشگاه خون تهران ارسال شد تا از آنجا به منظور فرآوری به کشور آلمان فرستاده شود.