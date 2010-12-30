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۹ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۴۹

در سالگرد پیروزی انقلاب/

جشنواره فرهنگی هنری زنان مسلمان ایران واندونزی برگزار می شود

جشنواره فرهنگی هنری زنان مسلمان ایران واندونزی برگزار می شود

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: در دیدار رایزن فرهنگی ایران در جاکارتا با رئیس دانشگاه اسلامی الشافعیه و رئیس اتحادیه زنان مسلمان طرفین نسبت به همکاری مشترک جهت برپایی سمینار بین المللی مسائل زنان جهان اسلام به توافق رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا، در این دیدار محمد علی ربانی  و خانم طوطی علویه در رابطه با برپایی نمایشگاه وجشنواره فرهنگی هنری با حضور هنرمندان زن ایران واندونزی نیز تفاهم کردند.

 در این برنامه که برخی مجامع زنان کشورمان همچون مرکز امورزنان ریاست جمهوری مشارکت خواهند داشت برنامه های فرهنگی متنوعی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و معرفی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان پیش بینی شده است.

همچنین در این دیدار که معاونین دانشگاه الشافعیه نیز حضور داشتند طرفین در خصوص افتتاح مرکز مطالعات ایران واسلام و راه اندازی دوره های آموزش زبان فارسی در این دانشگاه توافق کردند.

جشنواره فرهنگی هنری زنان مسلمان ایران واندونزی قرار است از 20 بهمن ماه سالجاری بمدت یک هفته در جاکارتا برگزار گردد.


 
کد مطلب 1221237

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