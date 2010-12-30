جشنواره فرهنگی هنری زنان مسلمان ایران واندونزی برگزار می شود

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: در دیدار رایزن فرهنگی ایران در جاکارتا با رئیس دانشگاه اسلامی الشافعیه و رئیس اتحادیه زنان مسلمان طرفین نسبت به همکاری مشترک جهت برپایی سمینار بین المللی مسائل زنان جهان اسلام به توافق رسیدند.