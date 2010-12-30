همکاری ایران و قطر قاچاق پرنده های شکاری ایران را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد جواد محمدی زاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در طول یک سال اخیر توافق نامه های زیادی در حوزه محیط زیست ایران و قطر امضا شده است و اراده رهبران دو کشور بر توسعه روابط در همه زمینه ها باعث شده رفت و آمد بین مسئولین حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی با قوت بیشتری پیگیری شود.

وی یکی از این موارد پروژه همکاری مشترک در پرورش پرندگان شکاری در کرمان دانست و ادامه داد: پروژه پرورش پرندگان شکاری در کرمان با پشتوانه علمی انجام شده و مورد تایید مرکز بین المللی سایتیس است.

وی مفاد همکاری زیست محیطی ایران و قطر را در چندین بند عنوان کرد و گفت: شاید حساسترین بحث این همکاری همان پرورش پرندگان جهت جلوگیری از قاچاق و آسیب غیر قانونی افراد به محیط زیست باشد.

ایران و قطر برای کنترل ریز گردها همکاری می کنند

وی افزود: از دیگر موارد توافق بحث گرد و غبارموجود در منطقه و تثبیت شن های روان و راهکاری برای حل مشکل آلاینده ها در منطقه، تقویت ذخایر آبزی و توسعه شیلات قطر با ایجاد پروژه های شیلاتی ایران در قطر، ایجاد فضای سبز مشجر با استفاده از گونه های متناسب با اقلیم و آب و هوا در قطر و انتقال خاک کشاورزی از ایران که در حال انجام است.

این مسئول تصریح کرد: همکاری دو کشور در بحث زیست محیطی به ویژه آلاینده های نفتی و نفتکش ها و دیگر پروژه های زیست محیطی مشترک بین دو کشور از دیگر بندهای این توافق نامه هستند.

محمدی زاده اظهار داشت: یکی از نمونه های همکاری ایران و قطر اهداء دو راس آهو از کشور ایران به قطر است و متقابلا دو راس "اورکس" که نوعی گونه جانوری در حال انقراض است از قطر به ایران است.

وی خاطر نشان کرد: مشورت و رایزنی درباره مسائل مهم بین المللی زیست محیطی و حمایت از منافع دو کشور در سطح بین المللی جز مسائل اولویت داراست که در قالب این دیدارمد نظر قرار گرفت.

وی ادامه داد: اولین گام های اجرای اغلب این طرح ها عملی شده است و تحقق مهم ترین گام که همان ایجاد ذخیره گاه طبیعت در استان کرمان با هدف پرورش پرندگان در اسارت مثل هوبره و انواع بازها و پرندگان شکاری و همچنین رها سازی آنان و ایجاد فضایی جهت تفریح و سرگرمی افراد با پرندگان است، نیز از امروز آغاز می شود.

2 کشور با قاچاق پرندگان ایرانی برخورد می کنند

محمدی زاده گفت: رویکرد پرورش پرندگان موجب تقویت زیست گاه و تربیت پرندگان و جلوگیری از فعالیتهای گسترده و غیر قانونی قاچاق این پرندگان در منطقه می شود و دو کشور متعهد شدند با هر گونه فعالیت غیر قانونی و قاچاق این پرندگان به شدت برخورد کنند.

وی همچنین تصریح کرد: در پرورش پرندگان از روش های علمی و تجربیات کشورهایی چون روسیه و دیگر کشورهایی که زبانزد هستند استفاده می شود و با پرورش در اسارت بعد از مدتی این پرندگان به تولید انبوه می رسند که در مرحله اول این طرح که در سه سال اول اتفاق می افتد جوجه کشی انجام می شود و سپس این تکثیر پرندگان سرعت بیشتری می گیرد که بحث رها سازی نیز برای جلوگیری از انقراض پرندگان است.

وی یادآورشد: در مرحله اول تعداد کمتری از افراد نظیر دامپزشکان و کارشناسان دامداری مشغول به کار می شوند ولی در ادامه کار با توجه به ایجاد زیر ساختهای گردشگری مورد نیاز و همچنین احداث هتل و دیگر خدمات رفاهی برای میهمانان، جمعیت خیلی بیشتری از ساکنین منطقه به کار گرفته می شوند و حجم خوبی از اشتغال در منطقه را موجب می شود.

محمدی زاده گفت: نقطه یابی اولیه توسط مسئولین محیط زیست قطر سریع انجام می شود ولی ظرف دو ماه آینده نقطه دوم نیز انتخاب می شود و پیش بینی می شود اگر به سیکل جامع برسد 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری در منطقه ایجاد کند.

وی طرح پرورش پرندگان را در مرحله امکان سنجی معرفی کرد و گفت: طرف قطری باید نقاط مورد نظر خود در منطقه را معرفی تا در بررسی های محیط زیست ایران نقاط اولویت دار برای سرمایه گذاری تعیین و طرح به مراحل بعدی برسد.

