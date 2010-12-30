فرستاده واتارا اعتبارنامه خود را تقدیم بان کی مون کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "یوسف بامبا" به عنوان نماینده ساحل عاج به سازمان ملل متحد، اعتبارنامه خود را به "بان کی مون" تقدیم کرد. وی از سوی الحسن واتارا رئیس جمهوری قانونی این کشور، معرفی شده است.

بامبا همچنین حامل نامه ای از واتارا برای دبیرکل سازمان ملل متحد بود. هر چند واتارا از سوی این سازمان و اتحادیه اروپا به عنوان رئیس جمهوری جدید ساحل عاج شناخته شده، اما "لوران گباگبو" رئیس جمهوری پیشین همچنان خود را پیروز انتخابات اخیر این کشور می داند.

گباگبو روز گذشته سفرای کشورهایی را که فرستاده های اعزامی "حسن واتارا" رقیب انتخاباتی اش را به رسمیت شناخته اند تهدید به اخراج کرد.

گفتنی است سازمان ملل متحد در جدیدترین اطلاعیه خود در باره ساحل عاج از وقوع جنگ داخلی در این کشور به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان وضعیت بحرانی آن شده است.