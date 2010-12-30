آتش خاموش کن دستی مانع آتش سوزی پژو 405 شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، شهروند وظیفه شناس آملی بلافاصله با مشاهده دود سفید از جلوی پژو 405، در محل حاضر شده و با استفاده از خاموش کننده دستی، آتش را قبل از گسترش و شعله ور شدن خاموش کرد.

خوشبختانه با اقدام به موقع این شهروند وظیفه شناس به این خودرو خسارت مالی جدی وارد نشد و این در حالی است که در آخرین مورد آتش سوزی خوردو پژو 405 در هفته گذشته، خسارتی بالغ بر 45 میلیون ریال به مالک تحمیل شد.

میرزا علی کیایی، شهروند وظیفه شناس با اشاره به اینکه حفظ خونسردی در مواقع بروز حوادث بسیار اهمیت دارد، گفت: با مشاهده دود سفید از زیر خودرو پژو سعی کرده راننده را از حادثه با خبر کند اما راننده که مشغول صحبت با تلفن همراه بود متوجه نشد.

کیایی اضافه کرد: راننده خودرو پژو وقتی از طریق خودرو های عبوری متوجه آتش سوزی شد، توقف کرد و به شدت شوکه شد.

ایرج قلی زاده مالک خودرو پژو 405 از اقدام این شهروند آملی قدردانی کرد و گفت: این حادثه پیش از از ظهرپنجشنبه در خیابان طالب آملی روبروی میدان تره بار رخ داد.

قلی زاده با اشاره به اینکه خودروی وی دوگانه سوز است افزود: خودرو در حال حرکت از قسمت سیستم گاز دچار حریق شد.

آذر ماه امسال 22 مورد حریق و حادثه در شهرستان آمل رخ داد.