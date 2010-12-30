حرکت 9 دی درس بزرگ مردم به دشمنان نظام بود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، نیره اخوان پنجشنبه در مراسم نواختن زنگ بصیرت و میثاق امت با ولایت اظهار داشت: روز 9 دی ماه سال 1388 مردم احساس کردند باید در صحنه حضور یابند و ناامیدی، خفت و خواری دشمن را رقم بزنند.

وی با بیان اینکه این روز درس بزرگی برای مسئولانی بود که یا سکوت کرده و یا باید زودتر از اینها زمینه برپایی چنین راهپیمایی را رقم می زدند، تصریح کرد: مردم با بصیرت، دانش و آگاهی به خوبی مرزها را از هم تفکیک می‌کنند و اجازه ورود دشمن به داخل حریم خودش را نمی دهند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: دشمن همواره به دنبال جداکردن مردم از ولایت فقیه هستند در حالیکه در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی بصیرت امام خمینی(ره) همراه با پشتیبانی مردم باعث فرو ریختن نقشه های دشمنان شد و اکنون نیز مردم ایران با خلق حماسه 9 دی ثابت کردند که همچنان از دریای بی کران بصیرت امام خمینی (ره) استفاده می کنند.

وی اضافه کرد: فتنه گران و دشمنان قسم خورده ایران اسلامی قبل از برگزاری انتخابات این تصمیم را گرفته بودند تا شیرینی برگزاری انتخابات بزرگ و حماسی سال 88 را به کام مردم تلخ کنند و پس از آن نیز دین اسلام و ارزشها را نشانه گرفته بودند که مردم شجاعانه در مقابل آنها ایستادند و برای حفظ و پاسداری از دین و ارزشها وارد میدان شدند.

اخوان ادامه داد: دشمن همیشه از آگاهی و بصیرت مردم ایران هراس داشته و دارد و به همین جهت این آگاهی و بصیرت مایه خوشحالی دوستان انقلاب اسلامی و یأس دشمنان نظام می شود.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانیکه این آگاهی و بصیرت در مردم وجود داشته باشد کسی نمی تواند نعمت نظام اسلامی و انقلاب را از مردم بگیرد و برای کشور ایران نقشه های شوم بکشد.