باید نقاط ضعف و قوت جامعه در فتنه ۸۸ بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت حماسه ۹دی و بررسی ریشههای ۲۰ ساله فتنه ۸۸ که در سالن همایشهای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد، در خصوص یکی از نکات قابل تامل در فتنه ۸۸ گفت: در اوایل نهضت انقلاب نکتهای در بین برخی از خواص مطرح بود که ما برای جذب نیروها به چه عناصری تکیه کنیم و مخصوصا وقتی پای پیمان بستن به میان میآید به چه چیزهایی بها دهیم.
وی ادامه داد: برخی معتقد بودند که باید بیشتر روی عناصر فکری و دینی تکیه کنیم و میگفتند ما با کسانی که هم خط نیستیم نمیتوانیم کار کنیم و چه طور میشود که ما به فکر اجرای احکام خدا در جامعه باشیم و آنها به فکر محو دین خدا باشند و عدهای دیگر گرایش عملگرا داشتند و میگفتند فقط همین که مرد کار و میدان عمل باشند کافی است که ما در رسیدن به هدف براندازی سلطنت کمک کنند و بعد از اینکه کار تمام شد و به پیروزی رسیدیم اختلافات را بین خود حل میکنیم.
همه سران فتنه ضعف فکری داشتند
مصباح یزدی تصریح کرد: اگر سران فتنه ۸۸ را هم تماما از نظر فکری بررسی کنیم همه آنها نقطه ضعف فکری داشتند و از اول فکر خالص دینی نداشتند و به همین دلیل در این فتنه گرفتار آمدند و هیچ ضمانتی وجود ندارد که فتنه ۸۸، آخرین فتنه باشد و چه بسا بار دیگر به صورت خطرناکتر پدید آید، لذا باید فکر کرد که در چه نقاطی ممکن است فتنه دیگری پدید آید و از آنجایی که سران فتنه در احکام و اعتقاد به دین و ولایت فقیه ضعف داشتند باید بدانیم که اگر قرار باشد فتنه دیگری رقم بخورد از همین نقطه است.
وی تصریح کرد: مردم باید به کسانی رای دهند که به سلامت فکر آنها آگاه باشند و باید بدانیم که تنها ملی گرایی شرط انتخاب نیست و نمیتواند به تنهایی مشکل را حل کند و باید افراد انتخاب شده پیرو دین خدا و ولایت فقیه و به دنبال اجرای احکام الهی باشند.
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در ادامه با اشاره به نکات درس آموزی که از فتنه ۸۸ میتوان گرفت، اظهار داشت: باید از آن فتنه درس بگیریم که چه نقاط ضعف و قوتی در جامعه وجود داشت و آن نقاط ضعف را برطرف، نقاط قوت را تقویت و زمینههای کوتاهی را بررسی و رفع کنیم.
نقاط ضعف در جامعه، عاملی برای مجال یافتن سران فتنه بود
وی اضافه کرد: فتنه ۸۸ از آن جهت مشتمل بر ضایعاتی مثل شهادت عدهای بود که نقاط ضعفی در جامعه وجود داشت که اگر ما قبلا آنها را بر طرف میکردیم مجالی به سران فتنه نمیدادیم که برخی در گوشه و کنار دنیا بیایند و برای آنها بهبه و چهچه کنند و این تخلفاتی که در طول یک دهه یا بیشتر برخی افراد و خواص مرتکب شدند این ضعف را ایجاد کرد و باید این ضعفها را بشناسیم و ببنیم که از کجا پیدا شدهاند.
مصباح یزدی خاطر نشان کرد: یکی از این ضعفها این بود که برخی از گروهها وظیفه خود را نسبت به اولی امر انجام ندادند و حق ولایت فقیه را درست نشناختند و خواستند تنها رأی خود را که حاصل مصلحت اندیشی خود و خانوادهشان بود را بر مصالح جامعه مقدم بدارند و این باعث شد تا فتنه ۸۸ به وجود آید و لذا باید از این حادثه درس بگیریم و کسب بصیرت کنیم و اسباب و علل، نقاط ضعف و قوت را بررسی و تحلیل کنیم تا این حوادث بعد از چندی دوباره تکرار نشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت اطاعت از ولایت فقیه تاکید کرد و گفت: خدا در دین اسلام و در قرآن به ما دستور داده است که کسانی که برای خدا، جامعه و دین مردم تلاش میکنند قدردان و شکرگذار باشیم و در قرآن نیز شکر گذاری از اولی امر بیان شده است و گفته شده که برای حل اختلافات خود به اولی امر مراجعه کنید و اختلافات خود را توسط او حل نمایید چرا که آنها تشخیص میدهند و اختلاف را حل میکنند و چه طور میشود در جایی که خدا برای ابزار و وسایل خیر مردم این قدر ارزش قائل است، آن وقت در جریان فتنه ۸۸ به جای آن، با اولی امر و ولایت فقیه مقابله میکنند و در مقابل آن میایستند و خداوند در قرآن نتیجه این کار را عقوبت میداند.
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) همچنین در خصوص پیروزی در فتنه ۸۸ بیان داشت: بر ما به عنوان مومن شایسته است که به این نکته توجه داشته باشیم که تدبیر الهی در تایید و نصرت حق و تضعیف باطل یک اصل است و در شیوه بیان و لحن قرآن نیز این گونه است که سعی میکند مخاطب و شنونده را در هر پدیده کوچک و بزرگی متوجه خدا نماید و این شیوه بیان تعلیم و تربیتی قرآن است که همه جا دست خدا را دخیل میداند.
پیروزی بر فتنه ۸۸ به اراده و یاری خدواند بود
وی ادامه داد: این نظام، مکتب اسلام و قرآن به ما یاد داده است که اگر در فتنه ۸۸ پیروز شدیم این پیروزی را از خدا بدانیم و اصل را بر اراده، یاری و تدبیر خداوند بدانیم و بعد نوبت به اسباب و وسایل میرسد و آن هم سهمی جدا دارد که باید قدر آنها را نیز بدانیم بنابراین نباید یاری خدا را در این داستان فراموش کنیم و باید فکر کنیم که اگر یاری و دست خدا نبود چه میشد و حاصل نیم قرن فداکاری و شهادت چه میشد و به راستی اگر مدد خداوند نبود اینها همه بر باد میرفت و چیزی باقی نمیماند و حتی شاید وضع از دوران قبل از انقلاب هم بدتر میشد و این اراده الهی بود که مردم چنین احساسی کردند که اسلام و انقلاب در خطر است و با حرکتی، آتش فتنه را خاموش کردند.
مصباح یزدی با تاکید بر اینکه باید خاطره نهم دی ماه۸۸ را همواره زنده نگه داشت، تصریح کرد: در نهم دی ماه سال گذشته وقتی مردم خطر جدی را متوجه اساس نهضت و انقلاب دیدند و دیدند که سران فتنه تنها به نظام سیاسی متعرض نشدند بلکه به نظام عقیدتی، اسلامی و دینیشان تعرض میکنند، حرکت سازندهای را شکل دادند و این روز به طور قطع یک یوم الله است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه سران فتنه ۸۸ در اعتقاد به دین و ولایت فقیه ضعف داشتند، خواستار بررسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت جامعه در جریان فتنه ۸۸ شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت حماسه ۹دی و بررسی ریشههای ۲۰ ساله فتنه ۸۸ که در سالن همایشهای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد، در خصوص یکی از نکات قابل تامل در فتنه ۸۸ گفت: در اوایل نهضت انقلاب نکتهای در بین برخی از خواص مطرح بود که ما برای جذب نیروها به چه عناصری تکیه کنیم و مخصوصا وقتی پای پیمان بستن به میان میآید به چه چیزهایی بها دهیم.
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