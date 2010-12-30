ترخیص کالاها بدون توقف در راستای هدفمندی یارانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر اردشیر محمدی در خصوص اقدامات گمرک برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها گفت: امروز کشور ما وارد یک مرحله جدید و یک آزمون بزرگ شده است.

رئیس کل گمرک ایران قانون هدفمندکردن یارانه ها را یکی از مردمی ترین طرحهای تحول اقتصادی و یک فرصت بسیار ارزشمند در جهت توسعه اقتصاد ملی کشور دانست و افزود: مشارکت مردم و دستگاه های ذی ربط می تواند در تسریع اثربخشی این قانون بسیار موثر باشد و امیدواریم شاهد آثار بسیار مثبت و ارزنده این قانون که همان عدالت است باشیم.

وی عنوان کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را یک فرصت می داند و آماده اجرای آن در چارچوب نقش و وظایف گمرک است.

معاون وزیر اقتصاد از تشکیل کمیته هدفمندسازی یارانه ها در ستاد مرکزی گمرک خبر داد و گفت: در گمرک استانها نیز کمیته هدفمند سازی یارانه ها تشکیل و دوره های آموزش همگانی برای همکاران جهت آشنایی با قانون هدفمندکردن یارانه ها تشکیل شد.

وی افزود: در راستای کمک به اجرای هر چه بهتر قانون هدفمندسازی یارانه ها، سرویسهای ویژه ای را در گمرکات کشور تشکیل دادیم تا کالاهای مربوط به بخشهای تولیدی به ویژه کالاهای استراتژیک و اساسی بدون توقف و یا با کمترین توقف در هر ساعت از شبانه روز از گمرک ترخیص شوند.

محمدی در پاسخ به این سئوال که آیا اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی تاثیری بر روی درآمدهای گمرک خواهد داشت؟ گفت: هدف از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مدیریت بر مصرف و افزایش بهره وری است.

وی ادامه داد: اگر مدیریت مصرف و افزایش بهره وری تحقق پیدا کند، قیمت تمام شده کالا نیز کاهش می یابد؛ ضمن اینکه بسته های حمایتی ویژه ای برای حمایت از واحدهای تولیدی و مردم درنظر گرفته شده تا آسیب نبینند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با افزایش بهره وری شاهد کاهش قیمت و تولید بیشتر با قیمت مناسب و همچنین رقابت پذیری بالا خواهیم بود و اگر این اتفاق بیافتد شاهد رشد توسعه صادرات، توسعه ورود کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه و کالاهای اساسی که در تولید موثرند خواهیم بود.

وی تاکید کرد: با اجرای هدفمندسازی یارانه ها و کسب جایگاه خود در بخشهای مختلف و شناسایی و حل مشکلات پیش روی آن شاهد افزایش تولید و صادرات در کشور خواهیم بود.

محمدی در پاسخ به این سئوال که آیا اصلاح قیمت سوخت در بخش ترانزیت تاثیری خواهد داشت یا خیر و آیا بسته های حمایتی جوابگوی حجم بالای صادرات خواهد بود؟ اظهارداشت: مهمترین عامل در توسعه و رونق ترانزیت، داشتن ناوگان حمل و نقل مناسب، زیرساختها و جاده های مناسب، ایجاد امنیت، تسهیل و روان سازی در این بخش است و بسته های حمایتی نیز منتج به توسعه و تقویت زیرساختها و ناوگان حمل و نقل خواهد شد.

وی افزود: پیام من به همه تجار و بازرگانان، بخشهای حمل و نقل، اتحادیه ها و صنوف این است که گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور آمادگی دارد با مشارکت کلیه خدمت گیرندگان گمرک در جهت حمایت از تولید، تسهیل تجارت و حمایت از صادرات غیرنفتی از تمام ظرفیت و توان خود استفاده نماید و با بهبود خدمت رسانی رضایت کامل آنان را جلب نماید.