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۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

محمدی اعلام کرد:

ترخیص کالاها بدون توقف در راستای هدفمندی یارانه ها

ترخیص کالاها بدون توقف در راستای هدفمندی یارانه ها

رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد: برای اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه ها، کالاهای بخشهای تولیدی، استراتژیک و اساسی بدون توقف در هر ساعت از شبانه روز از گمرکات کشور ترخیص می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر اردشیر محمدی در خصوص اقدامات گمرک برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها گفت: امروز کشور ما وارد یک مرحله جدید و یک آزمون بزرگ شده است.

رئیس کل گمرک ایران قانون هدفمندکردن یارانه ها را یکی از مردمی ترین طرحهای تحول اقتصادی و یک فرصت بسیار ارزشمند در جهت توسعه اقتصاد ملی کشور دانست و افزود: مشارکت مردم و دستگاه های ذی ربط می تواند در تسریع اثربخشی این قانون بسیار موثر باشد و امیدواریم شاهد آثار بسیار مثبت و ارزنده این قانون که همان عدالت است باشیم.

 وی عنوان کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را یک فرصت می داند و آماده اجرای آن در چارچوب نقش و وظایف گمرک است.

معاون وزیر اقتصاد از تشکیل کمیته هدفمندسازی یارانه ها در ستاد مرکزی گمرک خبر داد و گفت: در گمرک استانها نیز کمیته هدفمند سازی یارانه ها تشکیل و دوره های آموزش همگانی برای همکاران جهت آشنایی با قانون هدفمندکردن یارانه ها تشکیل شد.

وی افزود: در راستای کمک به اجرای هر چه بهتر قانون هدفمندسازی یارانه ها، سرویسهای ویژه ای را در گمرکات کشور تشکیل دادیم تا کالاهای مربوط به بخشهای تولیدی به ویژه کالاهای استراتژیک و اساسی بدون توقف و یا با کمترین توقف در هر ساعت از شبانه روز از گمرک ترخیص شوند.
 
محمدی در پاسخ به این سئوال که آیا اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی تاثیری بر روی درآمدهای گمرک خواهد داشت؟ گفت: هدف از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مدیریت بر مصرف و افزایش بهره وری است. 
 
وی ادامه داد: اگر مدیریت مصرف و افزایش بهره وری تحقق پیدا کند، قیمت تمام شده کالا نیز کاهش می یابد؛ ضمن اینکه بسته های حمایتی ویژه ای برای حمایت از واحدهای تولیدی و مردم درنظر گرفته شده تا آسیب نبینند.
 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با افزایش بهره وری شاهد کاهش قیمت و تولید بیشتر با قیمت مناسب و همچنین رقابت پذیری بالا خواهیم بود و اگر این اتفاق بیافتد شاهد رشد توسعه صادرات، توسعه ورود کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه و کالاهای اساسی که در تولید موثرند خواهیم بود.
 
وی تاکید کرد: با اجرای هدفمندسازی یارانه ها و کسب جایگاه خود در بخشهای مختلف و شناسایی و حل مشکلات پیش روی آن شاهد افزایش تولید و صادرات در کشور خواهیم بود.
 
محمدی در پاسخ به این سئوال که آیا اصلاح قیمت سوخت در بخش ترانزیت تاثیری خواهد داشت یا خیر و آیا بسته های حمایتی جوابگوی حجم بالای صادرات خواهد بود؟ اظهارداشت: مهمترین عامل در توسعه و رونق ترانزیت، داشتن ناوگان حمل و نقل مناسب، زیرساختها و جاده های مناسب، ایجاد امنیت، تسهیل و روان سازی در این بخش است و بسته های حمایتی نیز منتج به توسعه و تقویت زیرساختها و ناوگان حمل و نقل خواهد شد.
 
وی افزود: پیام من به همه تجار و بازرگانان، بخشهای حمل و نقل، اتحادیه ها و صنوف این است که گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور آمادگی دارد با مشارکت کلیه خدمت گیرندگان گمرک در جهت حمایت از تولید، تسهیل تجارت و حمایت از صادرات غیرنفتی از تمام ظرفیت و توان خود استفاده نماید و با بهبود خدمت رسانی رضایت کامل آنان را جلب نماید.
کد مطلب 1221260

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