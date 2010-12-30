بیسوادی باید ریشه کن شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین به مناسبت هفته نهضت سواد آموزی ظهر پنجشنبه در دیدار با مسئولان و کارکنان اداره نهضت سواد آموزی قزوین اظهار داشت: فعالیت آموزشیاران نهضت سواد آموزی برای رفع بی سوادی در جامعه کاری ارزشمند و ماندگار است و باید تا رفع بیسوادی تداوم یابد.

وی به ترویج احکام و معارف اسلامی در کلاس های نهضت سوادآموزی تاکید و خاطرنشان کرد: جذاب ترین بخشی که یک سوادآموز را ملزم کرده تا در این کلاس ها حضور پیدا کند مسائل دینی و احکام نورانی قرآن است.

امام جمعه قزوین به حضور افراد بی سواد در جامعه اشاره کرد و افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تاسیس نهضت سواد آموزی به فرمان امام راحل (ره) افرادی که سواد نداشتند با شرکت در کلاس های نهضت باسواد شدند و بسیاری نیز به مدارج بالای علمی دست پیدا کردند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در خصوص همکاری این نهاد با ادارات و حوزه های علمیه هم گفت: این نهاد باید از حوزه های علمیه و افرادی که در زمینه امور دینی تسلط دارند استفاده کند تا به نتایج خوبی برسد.

مدیر نهضت سواد آموزی استان قزوین گفت: نهضت سواد آموزی که وظیفه بسیار سنگینی در جذب بیسوادان و آموزش آنها دارد توانسته در پادگانها و زندانها افرادی را تحت آموزش قرار دهد.

محمد رجبی افزود: از سال 1385 تا کنون این نهاد تواسته 30 هزار نفر از افراد بیسواد را تحت آموزش قرار داده و به آنها مدرک پایان تحصیلی ارائه کرده که از این تعداد 74 نفر به مقاطع عالی تحصیلی راه یافته اند.

وی اظهار داشت: امیدواریم با حمایت مسئولان و تلاش کارکنان این اداره بتوانیم جشن شکرگذاری ریشه کنی بیسوادی را در شهر قزوین برگزار کنیم.