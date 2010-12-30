22800 شغل در استان زنجان ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمیرا قهرمانی ظهر پنج شنبه در کارگروه اشتغال استان زنجان افزود: در سال جاری استان زنجان متعهد به ایجاد 27 هزار و 140 شغل است که در این راستا شهرستان زنجان با 45 درصد و شهرستان های ابهر و خدابنده به ترتیب با 16 و 15 درصد بیشترین میزان تعهد را بر عهده دارند.

وی با اشاره به این که حوزه های مرتبط با مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و نهادهای حمایتی بیشترین سهم را در زمینه ایجاد اشتغال برعهده دارند ادامه داد: 8 نهاد دولتی به طور کامل به تعهدات خود عمل کرده اند.

قهرمانی به ارائه تسهیلات بانکی جهت توسعه بنگاه های زودبازده استان اشاره کرد و گفت: بانک ملی امسال دو هزار 250 میلیارد ریال تسهیلات جهت توسعه این صنایع اختصاص داده است، بانک کشاوری نیز هزار و 66 میلیارد ریال اعتبار برای این کار در نظر گرفته است.

قهرمانی افزود: همچنین بانک ملت امسال هزار و 416 میلیارد ریال برای بنگاه های زودبازده تخصیص داده است و سایر بانکها نیز تا حدود زیادی به وظایف خود عمل کرده اند.