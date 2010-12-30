کاهش بارندگی در فصل زارعی امسال طی 42 سال اخیر بی سابقه بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا الماسوندی ظهر پنجشنبه در حاشیه دیدار با مردم مازندران در جمع خبرنگاراندر ساری افزود: معدل بارش در کل حوزه های اصلی کشور در سه ماهه نخست سال آبی امسال 17 میلیمتر بوده است.

وی خاطر نشان کرد: این میزان بارش کمترین میزان بارش در سه ماهه دوره های مشابه در 42 سال اخیر بوده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه متاسفانه در فصل زراعی جاری در استانهای سردسیر نیز سرمای محسوسی مشاهده نشده است، تصریح کرد: با کاهش نزولات در دوره آماری 42 ساله و از طرفی در بهار 90 با افزایش دما در طول دوره آماری 42 ساله مواجه هستیم که محدودیت آبی ایجاد خواهد کرد.

الماسوندی با بیان اینکه تغییرات اقلیم در مناطق اروپایی، آسیای میانه و آسیای شرقی در 11 سال اخیر نیز مشاهده شده است افزود: کشور در دوره 10 ساله خشکسالی به سر می برد و میزان منابع به عنوان ذخایر استراتژیک در آبخوان های زیرزمینی بوده و به حداقل مقدار خود رسیده است.

وی با اعلام اینکه میزان کاهش آبخوان ها در برخی نقاط کشور با کاهش 10 متری مواجه بوده است، افزود: سفرهای زیرزمینی از نظر بافت خاک و تراکم دچار مشکل شده و این ذخایر که 70 درصد مصارف کشور را به خود اختصاص داده در طول دوران خشکسالی با برداشت بی رویه نیز مواجه می شوند.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه افزایش رشد جمعیت، افزایش سطح رفاه زندگی و عدم رعایت اصلاح الگوی مصرف از دلایل عمده وقوع پدیده خشکسالی و کم آبی در کشور است، اظهار داشت: نکته اساسی که به استمرار خشکسالی و تغییر اقلیم در جهان صدمه می زند اسراف و عدم توجه به نعمت الهی آب است.

وی از رشد روزافزون تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی به کشاورزی و مسکونی انتقاد کرد و افزود: این تغییر کاربریها سبب نابودی 35 درصدی مناطق مختلف بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تغییر کاربری از مشکلاتی است که سبب ایجاد محدودیت منابع آب شده و در کیفیت آب شرب معضلاتی را پدیدار کرده است.