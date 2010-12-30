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۹ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۰

9 دی ماه روز غرق شدن فتنه گران در نیل وحدت الهی بود

قزوین- خبرگزاری مهر: دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان با صدور بیانیه ای به مناسبت حماسه 9 دی از این روز به عنوان روز غلبه جنود خدا بر جنود شیطان و غرق شدن فتنه گران و فرعونیان در نیل الهی یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، در بیانیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان آمده است: روز نهم دی ماه درتاریخ پرافتخار این مرز و بوم به عنوان روز ملی بصیرت به یوم الله تبدیل شد که ایادی داخلی و خارجی مایوس و قلب حضرت ولیعصر(عج) و نائب برحقش حضرت آیت الله العظمی خامنه ای شاد شد.
 
در این بیانه آورده شده است: بی شک در ماهیت شناسی حادثه تاریخی و مردمی نهم دی ماه 88 می توان گفت: روز غلبه جنود خدا بر جنود شیطان و غرق شدن فرعونیان و فتنه گران در نیل وحدت الهی مردم بود و طومار قدرت های پوشالی آمریکا و صهیونیسم نا مشروع برای همیشه برچیده شد.
 
همچنین در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: امروز در سالروز این حادثه تاریخی استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان به عنوان فرماندهان و افسران جنگ نرم در لبیک به آرمان های امام راحل و منویات گهربار رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام می داریم با بصیرت و هوشیاری و در میدان عمل گوش به فرمان ولایت دیگر اجازه نخواهیم داد مشتی سلطنت طلب وهابی و یا فراریان لندن نشین، کوموله ها و مرفهین بی درد ضد انقلاب به عزت و آرمانهای انقلاب و شهدای عزیز این کشور تعدی کنند که در صورت تکرار، حادثه کربلا تکرار خواهد شد.
کد مطلب 1221288

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