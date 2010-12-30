حمایت پلیس دانمارک از ناشر کاریکاتورهای موهن پیامبر رحمت(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، 18 روز پس از اقدام علیه روزنامه ناشر کاریکاتورهای ضداسلامی، پلیس دانمارک از دستگیری یک گروه که قصد مشابهی داشتند، خبر داد.

بر اساس این ادعا، پلیس کپنهاگ در آخرین لحظات موفق شده 5 نفر از اعضای این گروه را که انفجاری در دفتر روزنامه را طراحی کرده بودند، دستگیر کند.

به گفته "یاکوب شارف" رئیس سازمان اطلاعات و امنیت دانمارک این افراد می خواستند به تلافی کاریکاتورهای توهین آمیز علیه پیامبر(ص) که در سال 2005 در این روزنامه منتشر شد، در این مکان حمام خون به راه اندازند.

شارف مدعی شد دانمارک در حال حاضر یکی از اهداف اصلی گروههای افراطی برای انجام حملات تروریستی است.



این در حالی است که یولاند پستن و دست اندکاران آن پس از انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز به پیامبر گرامی اسلام(ص) مورد نفرت مسلمانان دانمارک قرار گرفته اند.

گفتنی است چند ماه پیش نیز "کورت وسترگارد" طراح این کاریکاتورهای موهن از سوی گروهی ناشناس مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت.