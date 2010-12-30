مراکز درمانی اجازه ندارند از پذیرش بیماران پزشک خانواده خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد عابدیان با اعلام اینکه پزشک خانواده تنها راه حلی است که می تواند مشکلات حوزه سلامت کشور را به خوبی رفع کند، افزود: پزشک خانواده ضمن اینکه افراد مشمول این طرح را تحت پوشش معاینه ها و آزمایشات دوره ای قرار می دهد بیماران را برای دریافت عالی ترین سطح خدمات سلامت هدایت و راهنمایی می کند.

وی اظهارداشت: هم اینک علاوه بر اینکه تمامی روستانشینان در سراسر کشور تحت پوشش خدمات پزشک خانواده قرار دارند در سه استان خوزستان، چهار محال و بختیاری و سیستان و بلوچستان شهرهای زیر 50 هزار نفر نیز از خدمات این طرح استفاده می کنند.

مدیر دفتر مدیریت برنامه ها و ساختار درمان تخصصی وزارت بهداشت گفت: پیگیریهایی که برای تقویت عقبه تخصصی پزشک خانواده در دوسال اخیر انجام شده زمینه ای را فراهم آورده تا بیمارانی را که نیاز به خدمات تخصصی دارند از طریق سیستم ارجاع به مراکزی که خدمات مذکور را انجام می‌دهند معرفی شوند.

وی با اشاره به اینکه هر پزشک خانواده دوهزار و 500 نفر را تحت پوشش دارد، یادآورشد: در ارتباط با این طرح هیچ مرکز درمانی اجازه ندارد در پذیرش بیمارانی که توسط پزشک خانواده معرفی می شوند کوتاهی کند.

عابدیان گفت: در مراحل آتی طرح پزشک خانواده ساکنان همه شهرهای زیر 50 هزار نفر کشور می توانند برای تحت پوشش قرارگرفتن خدمات پزشک خانواده ثبت نام کنند.

وی همچنین در خصوص پزشک متخصص برای مناطق مختلف کشور نیز گفت: اختصاص پزشک متخصص به مناطق مختلف براساس سطح بندیهایی که مصوبه مجلس شورای اسلامی است انجام می شود و تنها در بخش اورژانس می بایست در چهار رشته پایه شامل جراحی عمومی، داخلی ، اطفال و زنان در همه مناطق کشور وجود داشته باشد.