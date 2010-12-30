تجمع بزرگ عاشورائیان در کرمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مردم شهر کرمان ظهر پنجشنبه بار دیگر در سالروز حماسه 9 دی ماه در حسینه ثارالله کرمان تجمع کردند.

مردم عاشورایی کرمان با گردهمایی هزاران نفری خود در محل تجمع سال 88 بار دیگر با ولایت فقیه عهد و پیمان بستند.

در این تجمع اقشار مختلف مردم، خانواده شهداء و مسئولان حضور داشتند و با سر دادن شعارهایی جریان فتنه را محکوم کردند و مردم را به بصیرت در مقابل جریانهای انحرافی دعوت کردند.

در حاشیه این تجمع نمایشگاه فتنه سبز در حسینه ثارالله افتتاح شد و مورد بازدید عاشورائیان قرار گرفت.

همچنین در محل کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کرمان نیز نمایشگاه عاشورائیان افتتاح شد و بازدید از این نمایشگاه برای عموم به مدت یک هفته ادامه دارد.

همچنین در سراسر استان کرمان و در شهرهای مختلف نیز تجمع های عاشورائیان و مردم ولایتمدار استان کرمان برگزار شد.