نظارت بر اورژانسهای پیش بیمارستانی در اولویت برنامه های وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه های اولویت دار وزارت بهداشت امروز پنج شنبه با حضور وزیر، معاونان و مدیران این وزارتخانه در نشست شورای سیاستگذاری سلامت بررسی شد.

در این نشست مهمترین برنامه های اولویت دار در بخش درمان، اورژانس بیمارستانی، تدوین منشور حقوق بیمارو پرستار، بیماران صعب العلاج، اعتباربخشی و نظارت بر بیمارستانها و ارزیابی فن آوریهای نوین سلامت اعلام شد.

بررسی ورود تجهیزات پزشکی، کمبود نیروهای آموزش دیده در تعمیر تجهیزات پزشکی، اجرایی شدن داده ها در بخش آزمایشگاهها به صورت آنلاین و منابع فیزیکی بیمارستانها از دیگر اولویتهایی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر مرضیه وحیددستجردی در این نشست گفت: نظارت و پایش در شبکه های اورژانسهای پیش بیمارستانی، به عنوان اولویت اولیه و اساسی باید از طریق دانشگاههای علوم پزشکی پیگیری شود.

وزیر بهداشت افزود: برای حل موضوع بیماران صعب العلاج، باید گایدلاین ها را بر اساس آن طراحی کرد و برای این اقدام می توان از انجمن ها و سایر ارگانها نیز کمک گرفت.

دستجردی خاطر نشان کرد: اگر پوشش بیمه کافی باشد نیازی به تامین ردیف برای بیماران صعب العلاج نیست.