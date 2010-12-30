همایش سرمایه گذاری استان کرمانشاه سال آینده برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عبدالمجید واحدی بعداز ظهر پنجشنبه در بیست و ششمین جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان که در محل سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: به منظور شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های استان و همچنین استفاده از فرصت های سرمایه گذاری سال آینده همایش سرمایه گذاری با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر این مطلب که دستگاه های اجرایی استان از جمله جهاد کشاورزی، صنایع و معادن ، میراث فرهنگی و بازرگانی باید پروژه های خود را برای جذب سرمایه گذاری آماده و ارائه نمایند، خاطر نشان کرد: این همایش با همکاری و حمایت وزارت اقتصاد و دارایی و با هدف دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزار خواهد شد، لذا دستگاه های اجرایی باید نسبت به انتخاب و مشخص نمودن پروژه هایی که قابلیت سرمایه گذاری را دارند، اقدام نمایند.

وی با بیان اینکه برگزاری این همایش در جذب و جلب سرمایه گذاری خارجی و داخلی برای استان بسیار موثر خواهد بود، اظهار داشت: در طرح های قابل ارائه باید میزان سرمایه گذاری، تعداد اشتغال و توجیه داشتن و سود دهی طرح ها بصورت دقیق مشخص باشد.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به حذف طرح هایی که هرهفته در جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان مطرح می شوند اما مجریان طرح با جدیت به دنبال اجرا نمی باشند تاکید کرد و گفت: در جلسه کارشناسی اشتغال که بزرودی برگزار می شود باید نسبت به حذف چنین طرح هایی و جایگزین نمودن طرح های توانمند اقدام کرد .

وی از دستگاه های اجرایی و بانک ها خواست بدون تلف نمودن هیچ گونه وقتی سریعاً نسبت به حذف طرح های دارای اشکال اقدام کنند.

در ادامه این جلسه روند اجرایی طرح های اشتغالزایی و آخرین عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص جذب باقیمانده اعتبارات بنگاه های اقتصادی زودبازده در سال 1388 مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه همچنین شهرداری کرمانشاه پروژه ها و طرح های شهر کرمانشاه را که قابلیت سرمایه گذاری دارند معرفی و مقرر شد که این پروژه ها برای جذب سرمایه گذاری در ستاد سرمایه گذاری استان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند.