اولین پیروزی لیگ برتر هندبال به نام زرند کرمان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین هفته از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران(مردان) عصر امروز با برگزاری 5 دیدار درشهرهای مختلف پیگیری می شود که در اولین دیدار امروز نماینده کرمان در مقابل میهمان خود به برتری رسید. در این دیدار که ساعت 15 امروز در شهر کرمان آغاز شد، تیم شهرداری زرند کرمان با نتیجه 33 بر 30 مقابل تیم تازه وارد پارسیان البرز به پیروزی رسید.

در ادامه این رقابت‌ها از ساعت 17 ، چهار دیدار به شرح زیر برگزار خواهد شد:

سنگ آهن بافق یزد - شهرداری شهرکرد

دانشگاه صنعتی ارومیه - پرسپولیس سبزوار

صنعت مس کرمان - ذوب آهن اصفهان

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - هپکو اراک

با درخواست تیم پتروشیمی کازرون دیدار بین این تیم و فولاد نوین سپاهان اصفهان با یک هفته تعویق برگزار خواهد شد. هفته دوم مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه‌های ایران 16 دی ماه برگزار خواهد شد.