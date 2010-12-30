9 دی ماه روز میثاق مجدد مردم با ولایت بود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیروس صابری عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت 9 دی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان قسم خورده نظام دریافته اند که ملت ولایت مدار لیران اسلامی امتی نیستند که در مقابل تعدی به کشور ساکت بنشینند و هنوز با گذشت 32 سال از عمر این انقلاب مدافع ارزشهای آن هستند.

وی افزود: مردم در روز 9 دی ماه پاسخ محکمی به فتنه های عمیقی چون فتنه 18 تیر سال 78 بویژه فتنه سبز سال 88 دادند و با حضور میلیونی خود با آرنمان های امام راحل و ولایت فقیه تجدید میثاق کردند.

وی با اشاره به ابعاد جنگ نرم تصریح کرد: با وجودی که دشمنان اسلام از جنگ سخت که همان جنگ هشت سال دفاع مقدس بود نتیچجه نگرفتند تلاش کردند تا فکر و دین و ارزشهای اسلامی را خدشه دار کنند اما با آگاهی این ملت ولایت مدار بازهم شکست خوردند.

صابری با بیان جایگاه مهم دانشجویان و استادان به عنوان فرماندهاین جنگ نرم خاطرنشان کرد: مسیر انقلاب مسیری مشخص و شفاف است و نباید فراموش کنیم که این انقلاب همواره مورد تعدی ایادی داخلی و خارجی بوده لذا دانشجویان و اساتید باید به عنواند افسران جنگ نرم در مقابل این فتنه های برنامه ریزی شده بایستند و تناه در سایه بصیرت است که می توانیم در مسیر ولایت و آرمان های شهدا و امام عزیز خود حرکت کنیم.

عبداللهی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان هم بصیرت را مهمترین عامل خنثی شدن توطئه دشمنان دانست و گفت: دشمن در پوشش های مختلف بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در صدد ضربه زدن به نظام بوده است اما هر بار هوشیاری و بصیرت مردم نقشه های آنان را خنثی کرده است.

وی افزود: حادث 9 دی باید از ابعاد مختلف بررسی کارشناسی شود تا درس عبرتی برای آیندگان و انتخاب مسیر درست از انحراف باشد.