مدیران قزوین برای اجرایی شدن مصوبات سفر رئیس جمهور تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم عصر پنجشنبه در شورای برنامه ریزی استان که در استانداری قزوین تشکیل شد، اظهار داشت: مصوبات سفرسوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان نباید مدیران را از پیگیری مصوبات دور اول و دوم غافل کند.

عجم افزود: تاکنون 95 درصد از مصوبات سفر اول و 76 درصد از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت اجرایی شده است و در سفر سوم هم 225 مصوبه برای توسعه استان به تصویب رسید.

استاندار با بیان اینکه با گنجانده شدن لایحه احیای دشت قزوین در بودجه سال 90 حدود 70 میلیارد تومان به بودجه استان اضافه می شود گفت: تامین آب برای 400 هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت قزوین به تشکیل شورای عالی آب به ریاست رئیس جمهور بستگی دارد.

عجم همچنین عمران روستاها و بویژه راه روستایی را از اولویتهای دولت و استان بیان کرد واظهار داشت: هر چند در زمینه راه روستایی وضعیت مناسبی داریم ولی باید تلاش شود در مدت دو سال به میانگین کشوری برسیم.

امیر طاهر خانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه نهم دی ماه را نقطه عطفی در دفاع از ارزشهای دینی و دفاع از ولایت دانست و گفت: حضور مردم در صحنه موجب استمرار ارزشهای دینی شد.

طاهرخانی همچنین بر پیگیری و اجرایی کردن مصوبات سفر هیئت دولت و رایزنی مدیران با وزارتخانه ها برای تقویت بودجه استان تاکید کرد.

اصغر حمزه ای معاون برنامه ریزی استانداری نیز در این جلسه از تدوین سند آمایش استان تا پایان دی ماه خبر داد و گفت: کار طراحی برنامه پنجم توسعه استان هم از اسفند ماه و پس از نهایی شدن بودجه سال 90 آغاز خواهد شد.

در این جلسه با راه اندازی مرکز داده های مرکزی ( دیتا سنتر)، فعالیت مجدد پرتال (درگاه ) استان با 23 میلیارد ریال و تدوین سند توسعه اشتغال استان موافقت شد.