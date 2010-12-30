به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی زاده در این باره افزود: طبق مقررات، کادر فنی همه 16 تیم حاضر در مسابقات باید تا 28 دسامبر (7 دی ماه) اسامی 23 بازیکن خود را به کنفدراسیون آسیا اعلام می‌کردند که سرمربی تیم ملی نیز یک فهرست مقدماتی 23 نفره را در اختیار فدراسیون کشورمان قرار داد تا به ای.اف.سی. اعلام شود اما این فهرست هنوز قابل تغییر است.

وی گفت: افشین قطبی فهرست 23 نفر نهایی را روز 13 دی ماه در روز پایانی اردوی دوحه اعلام خواهد کرد زیرا طبق مقررات مسابقات، کلیه تیم ها حداکثر تا شش ساعت پیش از نخستین بازی جام ملتها در روز 17 دی ماه فرصت دارند تغییراتی در این فهرست ایجاد کنند و به همین جهت احتمال تغییر در فهرستی که روز 28 دسامبر اعلام شده و ای.اف.سی. نیز آن را منتشر کرده وجود دارد.