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۹ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۲۳

والی زاده خبر داد:

فهرست نهایی تیم ملی هنوز قطعی نیست/ احتمال تغییر در جمع ملی‌پوشان

فهرست نهایی تیم ملی هنوز قطعی نیست/ احتمال تغییر در جمع ملی‌پوشان

مدیر امور رسانه ای تیم ملی فوتبال گفت: فهرست نهایی 23 بازیکن تیم ملی برای شرکت در جام ملتهای آسیا هنوز قطعی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی زاده در این باره افزود: طبق مقررات، کادر فنی همه 16 تیم حاضر در مسابقات باید تا 28 دسامبر (7 دی ماه) اسامی 23 بازیکن خود را به کنفدراسیون آسیا اعلام می‌کردند که سرمربی تیم ملی نیز یک فهرست مقدماتی 23 نفره را در اختیار فدراسیون کشورمان قرار داد تا به ای.اف.سی. اعلام شود اما این فهرست هنوز قابل تغییر است.

وی گفت: افشین قطبی فهرست 23 نفر نهایی را روز 13 دی ماه در روز پایانی اردوی دوحه اعلام خواهد کرد زیرا طبق مقررات مسابقات، کلیه تیم ها حداکثر تا شش ساعت پیش از نخستین بازی جام ملتها در روز 17 دی ماه فرصت دارند تغییراتی در این فهرست ایجاد کنند و به همین جهت احتمال تغییر در فهرستی که روز 28 دسامبر اعلام شده و ای.اف.سی. نیز آن را منتشر کرده وجود دارد.
 
به گفته والی زاده، سرمربی و کادر فنی تیم ملی از آخرین فرصت برای اعلام نهایی فهرست استفاده خواهند کرد زیرا هنوز پنج روز از اردوی قطر باقی مانده  و آنان باتوجه به مجموع شرایط بازیکنان تا پایان این اردو، انتخاب نهایی را انجام می دهند.
کد مطلب 1221327

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