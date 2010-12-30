8 تا 16 سال زندان در انتظار "موشه کاتساف"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه تل آویو امروز در پایان جلسه محاکمه موشه کاتساف که بیش از 4 سال به طول انجامید، وی را به اتهام فساد اخلاقی محکوم کرد.

این دادگاه کاتساف 65 ساله را به اتهام 2 مورد آزار جنسی علیه کارمند سابق وزارت گردشگری در دهه 90 که وی ریاست آن را برعهده داشت، گناهکار شناخت.

دادستان کل رژیم صهیونیستی 19 مارس 2009 پس از نهایی شدن تحقیقات و بازجویی های انجام شده و بررسی شهادت شاکیان رسما کاتساف را به تجاوز و آزار جنسی علیه 3 کارمند زن در وزارت گردشگری و سپس در دوره ریاست جمهوری خود در سال 2000 متهم کرد.

وی به دلیل این اتهامات به زودی در ماه ژانویه به 8 تا 16 سال زندان محکوم خواهد شد.



