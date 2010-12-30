به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رضا روحانی ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری اظهار داشت: برخی مدیران مجموعههای خصوصی تخصیص بودجه در زمینه پژوهش را نوعی هزینه اضافی میدانند.
وی افزود: اختصاص بودجه در امر پژوهش خود نوعی سرمایه گذاری است و نتایج آن در دراز مدت مشخص میشود.
مدیر شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان به استقرار 130 شرکت خصوصی دانش بنیاد در اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: باید با فرهنگسازی پژوهش بین مدیران دولتی و غیردولتی سه درصد درآمد ناخالص این سازمانها نیز به امر پژوهش اختصاص یابد.
وی با تاکید بر اینکه امر پژوهش تنها مخصوص حوزههای فناوری، علمی و پزشکی نیست، بیان داشت: باید در تمامی حوزههای اجتماعی، اقتصادی و حوزههای فرهنگی و هنری به پژوهش اهمیت ویژهای داده شود.
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