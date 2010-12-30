هزار تشکل دینی در همایش عاشورائیان با بصیرت اردبیل شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، اسماعیل نظافت عصر پنجشنبه در حاشیه برگزاری این همایش در مسجد سرچشمه اردبیل اظهار داشت: هیئات مذهبی، کانونهای فرهنگی، انجمنهای اسلامی، انجمن اداری، کارگری، اصناف و... از جمله تشکلهای دینی شرکت کننده در این همایش بودند.

وی با اشاره به صدور بیانیه از سوی این تشکلها در محکومیت بی حرمتی فتنه گران به ارزشهای الهی اضافه کرد: تشکلهای دینی اردبیل با حضور فعال خود در همایش عاشوراییان با بصیرت پیوند ناگسستنی خود را با ولایت فقیه به نمایش گذاشتند.

مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی استان 9 دی را نماد عزت، اقتدار و بصیرت عقیدتی ملت ایران در دفاع از ارزشهای الهی عنوان کرد و افزود: با تجلی حماسه نهم دی ماه تمام محاسبات دشمن بهم ریخت و موجب یاس و بطلان توهمات دین ستیزان شد.

وی ابراز داشت: ملت ایران با خلق حماسه عاشورایی خود نشان دادند که در دفاع از ارزشهای عقیدتی خود با هیچ فرد و گروهی سر سازش نخواهند داشت و با تمام توان از غیرت دینی و انقلابی خود دفاع خواهند کرد.

نظافت همچنین همایش عاشورائیان با بصیرت اردبیل را بی نظیر توصیف کرد و یادآور شد: امروز مردم اردبیل ولایت مداری، دین مداری، دفاع از آرمانهای امام (ره) و نظام را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که در هر شرایطی حامی انقلاب و ولایت فقیه خواهند بود.

همایش بزرگ عاشورائیان با بصیرت اردبیل از ساعت 15 روز پنجشنبه در مسجد سرچشمه اردبیل آغاز و هم اکنون نیز در حال برگزاری است.