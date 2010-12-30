چابکسواران برتر کورس پائیزه گنبد کاووس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این دوره مسابقات 54 راس اسب ورزشی در شش دور به مسافتهای هزار و هزار و 600 متر طول با یکدیگر رقابت پرداختند.

در کورس اول این رقابتها، اسبهای ورزشی گل آلاک با چابکسواری سلیم خجملی، آهوناز با مهران علیپور و پدیده با عنایت الله قللر عطا و در کورس دوم اسبهای رزیسکی با عبدالرحیم آرمیده، فایری آلوگ با محمد خجملی و تیمیاد با کمل دالیجه عطا اول تا سوم شدند.

در کورس سوم اسبهای ورزشی، هومان با محمد خجملی، فالومی با عبدالباسط تغدری و دانهیل با مسعود پورمانیان و در کورس چهارم، بتیس با عبدالله قللر عطاء، برتولینی کوین با محمود قللر عطاء و فایراستار با عبدالرحیم آرمیده برتر شدند.

همچنین در کورس پنجم، اسبهای رمینتون مگنوم با سوارکاری عبدالله قللرعطاء، هیلدا با کمال دالیجه عطاء و اسپیدژ با عبدالرحیم آرمیده و در کورس ششم، سیلواگلد با سوارکاری ناصر قزل، کاماندر با عنایت الله قللر عطاء و دازیران با محمد خجملی اول تا سوم شدند.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این دوره مسابقات 160 میلیون و 900 هزار ریال بین مالکان و سوارکاران برتر به عنوان جایزه توزیع شد.

حکیم ایگدری اظهار داشت: کورسهای اول این مسابقات ویژه سابهای ترکمن، کورسهای دوم، پنجم و ششم ویژه اسبهای دوخون و کورس سوم و چهارم ویژه اسبهای تروبرد داخلی و وارداتی بوده است.

وی اظهار داشت: کورس اول و پنجم و ششم به مسافتهای 1600 متر و بقیه کورسها به مسافت هزار متر طول برگزار شد.

به گفته ایگدری، مسابقه هفته نوزدهم کورس پائیزه گنبد کاووس عصر جمعه با شرکت 50 رس اسب ورزشی و در شش دور برگزار می شود.