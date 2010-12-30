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۹ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۱

چابکسواران برتر کورس پائیزه گنبد کاووس معرفی شدند

چابکسواران برتر کورس پائیزه گنبد کاووس معرفی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: چابکسواران برتر هفته هیجدهم کورس پائیزه اسبدوانی گنبد کاووس عصر پنجشنبه معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این دوره مسابقات 54 راس اسب ورزشی در شش دور به مسافتهای هزار و هزار و 600 متر طول با یکدیگر رقابت پرداختند.

در کورس اول این رقابتها، اسبهای ورزشی گل آلاک با چابکسواری سلیم خجملی، آهوناز با مهران علیپور و پدیده با عنایت الله قللر عطا و در کورس دوم اسبهای رزیسکی با عبدالرحیم آرمیده، فایری آلوگ با محمد خجملی و تیمیاد با کمل دالیجه عطا اول تا سوم شدند.
 
در کورس سوم اسبهای ورزشی، هومان با محمد خجملی، فالومی با عبدالباسط تغدری و دانهیل با مسعود پورمانیان و در کورس چهارم، بتیس با عبدالله قللر عطاء، برتولینی کوین با محمود قللر عطاء و فایراستار با عبدالرحیم آرمیده برتر شدند.
 
همچنین در کورس پنجم، اسبهای رمینتون مگنوم با سوارکاری عبدالله قللرعطاء، هیلدا با کمال دالیجه عطاء و اسپیدژ با عبدالرحیم آرمیده و در کورس ششم، سیلواگلد با سوارکاری ناصر قزل، کاماندر با عنایت الله قللر عطاء و دازیران با محمد خجملی اول تا سوم شدند.
 
رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این دوره مسابقات 160 میلیون و 900 هزار ریال بین مالکان و سوارکاران برتر به عنوان جایزه توزیع شد.
 
حکیم ایگدری اظهار داشت: کورسهای اول این مسابقات ویژه سابهای ترکمن، کورسهای دوم، پنجم و ششم ویژه اسبهای دوخون و کورس سوم و چهارم ویژه اسبهای تروبرد داخلی و وارداتی بوده است.
 
وی اظهار داشت: کورس اول و پنجم و ششم به مسافتهای 1600 متر و بقیه کورسها به مسافت هزار متر طول برگزار شد.
 
به گفته ایگدری، مسابقه هفته نوزدهم کورس پائیزه گنبد کاووس عصر جمعه با شرکت 50 رس اسب ورزشی و در شش دور برگزار می شود.
کد مطلب 1221334

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