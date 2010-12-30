به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور ظهر پنچ‌شنبه در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای هجرت که در استانداری قم با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه هدف و محورهای اصلی فتنه‌ها خلع سلاح کردن بسیجیان کشور بود بیان داشت: در زمان انتخابات سال گذشته یکی از سران فتنه با بنده تماس گرفته و از حضور بسیجیان بر سر صندوق‌های رأی اعتراض کرد که به نوعی این افراد بسیجیان را مزاحم خود می‌دانستند.



استاندار قم اظهار داشت: یکی از محورهای فتنه گران در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ تلاش برای انفعال بسیجیان و همچنین از چشم مردم انداختن آن‌ها بود که دیگر مزاحمی نداشته باشند.



وی با مبارک خواندن استفاده از فرهنگ و ظرفیت عظیم بسیج در کشور که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید فراوان داشته است بیان داشت:‌ اگر بخواهیم به رشد و پیشرفت واقعی برسیم باید از فرهنگ و ظرفیت عظیم بسیج در کشور استفاده کنیم که یکی از راه‌های آن استفاده از بسیج در کشور در بخش سازندگی است.



وی با اشاره به اینکه از بدو پیدایش انقلاب اسلامی تا کنون صد‌ها توطئه را به همراه داشته است بیان داشت: بعد از ۲۲ خرداد سال ۸۸ شاهد یکی از عمیق‌ترین، پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین توطئه و فتنه علیه کشور از بدو پیروزی انقلاب تا کنون بوده‌ایم.



وی با بیان اینکه اگر روزی علیه انقلاب اسلامی توطئه‌ای صورت نگیرد جای تعجب و سئوال دارد اظهار داشت: انقلاب اسلامی که در پی اجرای عدالت، محرومیت زدایی، حق طلبی و اشاعه توحید است دشمنان را به چالش کشیده است.



وی با اشاره به اینکه فتنه سال ۸۸ با دیگر فتنه‌ها بسیار متفاوت بود اضافه کرد:‌ با این وجود انقلاب اسلامی تمام این فتنه‌ها و دشمنی‌ها را پشت سر گذاشته که ۹ دی یکی از مصدایق روشن یوم الله و روزی ماندگار در تاریخ کشور است.



وی با اشاره به محور اصلی و عامل خنثی کردن توطئه‌ها در طول ۳۲ سال عمر انقلاب اسلامی اظهار داشت: عامل نخست پایداری انقلاب، بیداری، بصیرت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که متکی به آرمان‌های اسلام و انقلاب بودند و عامل دیگری ماندگاری این انقلاب، بصیرت مردم بود.



وی ادامه داد: در سایه این دو محور اصلی است تا کنون انقلاب اسلامی پایدار و ماندگار مانده و در این میان نقش بسیج را نیز آشکارا مشاهده کردیم که خیلی مظلومانه وارد صحنه و دفاع از انقلاب اسلامی شده و تاثیر اول را در خنثی سازی فتنه‌ها و توطئه‌ها داشته است.



رفع محرومیت را منحصر به روستا‌ها نکنیم



استاندار قم با بیان چند نکته در خصوص استفاده بهتر از فرهنگ و ظرفیت عظیم بسیج در جامعه بیان داشت: رفع محرومیت را نباید منحصر به روستاهای قم کنیم که جمعیت آن‌ها ۲۰۰ هزار نفر بیشتر نیستند و در حال حاضر یک میلیون نفر نیز جمعیت خود قم است که باید برای محلات محروم شهر قم نیز برنامه ریزی صورت گیرد.



وی بیان داشت: شهر مقدس قم بیشترین جمعیت مهاجر را در کشور داشته است که اغلب مهاجرین از اقشار محروم و فقیر بوده‌اند.



توان دانشجویی و دانش آموزی در کارهای سازندگی توان مقطعی است



استاندار قم با بیان اینکه توان دانشجویی و دانش آموزی برای کارهای سازندگی یک توان مقطعی است بیان داشت: آثار فرهنگی اردوهای هجرت به مراتب بیشتر از کارهای سازندگی است که این امر سبب تقویت انسجام ملی و تقویت آموزهای اخلاقی و دینی خواهد شد.



وی با بیان اینکه جمعیت دانشجویی استان قم ۵۲ هزار نفر است اظهار داشت: همچنین باید از ظرفیت دانشجویان سایر استان‌های کشور در استان قم استفاده کنیم.



موسی‌پور بیان داشت: از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال ۸۴ در طول ۲۶ سال ۹۹ میلیارد تومان برای قم اختصاص داد شده است ولی در دولت نهم در طول پنج سال ۵۰۰ میلیارد تومان پول برای استان قم اختصاص داده شد.



استاندار قم اضافه کرد: در سال جاری در مجموع ۵۰ میلیارد تومان به پنچ بخش و روستا اعتبار اختصاص داده شده است که تا کنون سابقه نداشته است.



وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم با فرهنگ، ‌نام و جایگاه بسیجی این استان را همانطور که شایسته جایگاه و نامش است بسازیم.

