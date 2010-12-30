توجه به کیفیت در ساخت و ساز مسکن مهر قزوین باید تداوم یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم در ستاد تامین مسکن استان قزوین عصر پنجشنبه گفت: خوشبختانه استان قزوین در زمینه کیفی سازی پروژه مسکن مهر در کشور از استانهای پیشرو است و انتظار داریم با نظارت مسئولان ذیربط این روند همچنان ادامه یابد.

وی افزود: در استان قزوین با کوتاه شدن حلقه های واسط نظارت در کارها با سرعت خوبی انجام می شود و امیدواریم با افتتاح تعدادی از واحدها در ایام مبارک دهه فجر شیرینی اجرای طرح مسکن مهر را مردم استان احساس کنند.

استاندار قزوین یادآور شد: ارائه خدمات زیربنایی در شهرک مهرگان که بیش از 13 هزار واحد مسکن مهر در آن در حال ساخت است باید با یک جدول زمانی تعریف شود تا مردم در این زمینه هیچ مشکلی نداشته باشند.

وی تصریح کرد: این پروژه مهم و عظیم است بنابراین تنها با تلاش مضاعف مدیران و کار شبانه روزی می توان خواسته های مردم در زمینه خدماتی مانند گاز، آّ ب، برق، تلفن و امنیت را با سرعت تامین کرد.

استاندار از همنکاری مجموعه مدیران بویژه تلاش رئیس اسازمان مسکن و شهرسازی در این طرح تشکر و خاطرنشان کرد: تامین امنیت منطقه و فضای آموزشی و مدرسه مهمترین نیازهایی است که با تکمیل شدن واحدها مطرح خواهد شد لذا باید در این زمینه سریعتر عمل کرد تا با مشکل مواجه نشویم.

عجم از کلیه مدیران اجرایی خواست با هماهنگی یکدیگر نسبت به حل مسائل موجود اقدام کنند و هرجا که نیاز به مساعدت استانداری شد نیز موارد را در اسرع وقت مطرح کنند تا برای راهگشایی اقدام شود.

استاندار قزوین در این جلسه در خصوص تامین آب موقت، نصب کنتور برق برای هر بلوک، آمادگی مخابرات برای واگذاری تلفن، شبکه گذاری گاز و تامین پاسگاه سیار نیروی انتظامی در شهرک مهرگان محل اجرای پروژه 13 هزار واحدی مسکن مهر دستورات لازم را صادر کرد.