میزبانان برابر مهمانان خود به پیروزی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از بیست وسومین دوره لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور در بخش مردان عصر امروز پنجشنبه با برگزاری 5 دیدار در شهرهای اصفهان، کرمان، یزد و ارومیه پیگیری شد. در این هفته 4 تیم میزبان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

در اولین دیدار امروز تیم شهرداری زرند کرمان که تا هفته گذشته حضورش را درلیگ قطعی نکرده بود با حمایت مالی هیئت هندبال این شهر میزبان تیم تازه وارد پارسیان البرز بود. در این دیدار نزدیک شاگردان محسن اخگر با نتیجه 33 بر 30 مقابل میهمان خود به پیروزی رسیدند.

در دومین دیدار این هفته از رقابتهای لیگ برتر شاگردان مهدی رهبری میزبان تیم تازه وارد شهرداری شهرکرد بودند. در این دیدار هم تیم میزبان با نتیجه 36 بر 29 پیروز میدان شد. دو تیم دانشگاه صنعتی ارومیه و پرسپولیس سبزوار هم در شهر ارومیه به مصاف هم رفتند و با تساوی 20 بر 20 به کار خود پایان دادند.

تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در شهر خود پذیرای شاگردان ایرج رضایی بود. سپاهانی در این مسابقه با نتیجه 37 بر 30 مقابل تیم هپکو اراک به برتری دست یافتند. بازی بین دو تیم پتروشیمی کازرون و فولاد نوین سپاهان اصفهان به درخواست تیم میزبان(کازرون) با یک هفته تاخیر برگزار خواهد شد. هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور پایان هفته آینده برگزار می شود. برنامه هفته دوم این رقابتها بدین ترتیب است:

دانشگاه صنعتی ارومیه - سنگ آهن بافق یزد

فولاد نوین سپاهان اصفهان - شهرداری شهر کرد

پرسپولیس سبزوار- مس کرمان

هپکو اراک- پتروشیمی کازرون

ذوب آهن اصفهان - شهرداری زرند کرمان

پارسیان البرز- فولاد مبارکه سپاهان