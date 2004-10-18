آنتي سميتيزم ؛ تحول درمفهوم و دستاويزي در كاربرد

اين اصطلاح كه مدتي است در محافل مطبوعاتي به كرات تكرارمي شود و عمدتاً با تبليغات گسترده محافل صهيونيستي همراه است. امروزه با تبليغات محافل صهيونيستي، هر نوع مخالفت با يهوديان و رژيم صهيونيستي در زمره آنتي سيميتيزم تلقي مي شود.

بدون شك حمله ، بي حرمتي و اهانت به اماكن مورد احترام هردين ، فرقه يا قومي بي حرمتي به آن قوم تلقي مي شود و نشانه بارز نژاد پرستي است ليكن در دنياي امروز از بعضي از واژه ها ، بهره برداريهاي مختلفي مي شود. از جمله يكي از اين واژه ها آنتي سيميتيزم مي باشد كه روزانه به چشم مي خورد. در اين مقوله برآنيم تا به بيان و شرح اين موضوع و سير تاريخي تحول مفهومي آن اشاره كنيم.

اين خبرگزاري مي افزايد واژه فوق براي اولين بار در سال 1879 توسط ويلهلم مار يك روزنامه‌نگار آلماني در كتابي تحت عنوان “پيروزي يهوديت بر ژرمنيسم” بكار رفت. اين اصطلاح كه در معني واقعي خودش اصطلاحي توهين آميز و تحقير آميز تلقي ميشود، امروزه بيشتر براي بهره برداري سياسي از آن استفاده مي شود.

آنتي سيميتيزم از دو واژه آنتي به معناي ضد و سيميتيزم به معناي سامي گرائي تركيب يافته است. كلمه سامي كه تداعي كننده يك قوم است از نام "شم" فرزند بزرگ نوح (ع) گرفته شده است.

يهوديان در راس آنها صهيونيسم بين الملل و سردمداران اسرائيل سعي دارند با منتصب نمودن يهوديان به سام خود را تنها وارث اين خاندان معرفي نمايند و مخالفين خودشان را به عنوان سامي ستيز و نژاد پرست به جهانيان معرفي نمايند.

اين بحث برآن نيست تا به توجيه افكار نژاد پرستانه اقدام نمايد، همانطوركه دربالا به آن اشاره شد بدون شك آنتي سيميتيزم پديده اي زشت و نژاد پرستانه است ليكن نكته اي كه در اين خصوص امروزه قابل بحث است اين است كه دايره شمول و مرزهاي آن تا كجاست؟

آيا مخالفت با سياستهاي رژيم صهيونيستي را مي توان دراين مقوله طبقه بندي كرد يا خير؟

چرا رژيم صهيونيستي بر آنست تا مخالفت با سياستهاي ترور و اشغال آن رژيم را در اين مقوله طبقه بندي كند؟

همه آگاهان بر اين نكته تاكيد دارند كه خاستگاه اين تفكر دراروپاست ودرهنگام بروز چنين تفكري رژيم صهيونيستي بوجود نيامده بود .

در طول تاريخ يهوديان در اروپا مشكلاتي با اروپائي ها داشتند واتهامهائي نظير خداكشي يا مسيح كشي، افتراء خون و مسئله پروتكلهاي بزرگان صهيونيست به آنها وارد مي شد. اين مسئله تا زمان تشكيل رژيم اسرائيل كماكان درحيطه پديده سامي ستيزي قابل ارزيابي بود ليكن بعد از تشكيل رژيم اسرائيل اين مسئله روند پيچيده و گمراه كننده اي به خود گرفت. رژيم صهيونيستي خود را به عنوان نماد و مظهر سامي بودن به جهانيان معرفي نمود وهرگونه مخالفت با سياستهاي سركوب ، ترور و ارعاب اين رژيم در هر نقطه از جهان ، از ديدگاه آنها در زمره رفتارهاي آنتي سيميتيزم يا يهود آزاري قرار گرفت. اسرائيل در طول چند دهه گذشته با كار برد اين اصطلاح براي برچسب زدن به مخالفين خود، سعي در نهادينه نمودن آن كرده است، اين تلاش تا همين اواخر به نحوي شايان انجام مي گرفت.

اصراررژيم صهيونيستي براي گسترش مرزهاي اين واژه و شامل كردن مخالفت با آن رژيم ، به عنوان يك رفتار ضد يهودي ، اخيراًبا مخالفتهائي روبروگرديده است. دراوائل امسال طبق يك نظرسنجي كه دراتحاديه اروپا صورت گرفت بسياري از شهروندان اروپائي اسرائيل را تهديدي براي صلح جهاني اعلام كرده بودند.

مهر مي افزايد اين ديدگاه براي سردمداران رژيمي كه داعيه رسالت دموكراسي درخاورميانه را در سر دارند، بسيار گران آمد و آنها با آنتي سيميتيك خواندن اين تفكر با فشار و انتقاد ازاتحاديه اروپا ، آنها را مجبور به برگزاري همايشي تحت عنوان "مبارزه با آنتي سيميتيزم " كردند.

اسرائيل سعي داشت در اين همايش رسالت خود را مبني بر محكوميت تمام اشكال مخالفت با اسرائيل در قالب اقدام نژاد پرستانه به پايان برساند و براي اولين بار بعد از پيدايش آن رژيم مفهوم آنتي سيميتيزم را متحول كند ، ليكن اين مسئله با مخالفت بعضي ازشخصيتهاي برجسته اروپائي مواجه شد و وقتي يكي از مسئولين بلند پايه ايرلندي اتحاديه اروپا اعلام داشت كه نبايد انتقاد از اسرائيل به عنوان اقدامي آنتي سيميتيك تلقي شود يكباره تمام رشته هاي اسرائيل پنبه شد.

با اين وجود اين رژيم هنوز دست از پا ننشسته و همچنان بر اين باور است كه مخالفت با به اصطلاح "قوم برگزيده خدا" كه اسرائيل نماينده آنهاست نژادپرستي تلقي مي شود و به همين منظور درماههاي اخير دست به دامن سازمان ملل و كوفي عنان دبير كل اين سازمان شده تا ماموريتش را به پايان برساند.

تبليغات آنتي سميتيزم و كشور فرانسه

مدتي قبل آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي با آنتي سيميتيك خواندن فرانسه، از يهوديان آن كشور درخواست نموده تا براي رهائي از آن به اسرائيل مهاجرت كنند گرچه اين اولين بار نيست كه سردمداران رژيم صهيونيستي با توسل به اين ترفند چنين درخواستي را از يهوديان ساير نقاط مي كنند ليكن تبليغات اخير داراي چند جنبه بود.

شارون سعي داشت از يك طرف فرانسه و شيراك را مورد حمله قرار دهد چرا كه سياستهاي وي كاملاًمورد تائيد اسرائيل نيست و از طرف ديگر سعي داشت بحران توازن جمعيتي را در داخل سرزمينهاي اشغالي از بين ببرد. باتوجه به اينكه بخشي از مسئله در گيري يهوديان در فرانسه به مسلمانان(به خاطر حمايت آنها از سياستهاي رژيم صهيونيستي) باز مي گردد شارون مي خواست با اين درخواست نطفه اسلام ستيزي را در كشوري كه اسلامخواهي در آن افزايش چشم گيري يافته منعقد كند.

اهداف رژيم صهيونيستي:

اسرائيل براي چنين تلاشي اهداف گوناگوني دارد. آن رژيم برآنست تا با چنين برچسبي به مخالفان خود در سراسر جهان آنها را در زمره نژاد پرستان و لومپن ها قرار داده و ازآنان بعنوان وارثان حكومت ناسيونال سوسياليست آلمان نازي نام برده وضمن تحقيرو باج خواهي، آنها را منزوي سازد. ضمن اينكه درهنگام اوج گيري انتفاضه وكشتارفلسطينيان، اقدام مسلمانان فرانسه براي حمايت از مردم فلسطين كه با تنش و برخورد يهوديان طرفدار شارون درفرانسه همراه بود ، به عنوان يك اقدام آنتي سيميتيك تلقي گرديد.

همچنين اسرائيل بر آن است خود را به عنوان حامي اصلي ملت يهود معرفي نمايد و به آنها بقبولاند كه مخالفت با اسرائيل به منزله مخالفت با يهوديان است.

از دلائل ديگرموردتاكيدمهراينكه تلاش اسرائيل در اين راستا مي تواند به مسئله ملت سازي اين رژيم اشاره كرد. اسرائيل رژيمي است كه بقاء آن تنها به كمك مالي كه ازسوي آمريكا دريافت مي كند بستگي ندارد، اين كشور شديداً نيازمند دريافت سهميه مهاجرت از كشورهاي خارج به ويژه يهوديان غربي است كه جنبه تبليغاتي مناسبي هم دارد و با اين اقدام سعي دارد به يهوديان جهان القاء كند كه پديده آنتي سيميتيزم بارديگر درحال شعله ورشدن است و درصورت عدم مهاجرت آنهاممكن است تجربه تلخ جنگ جهاني دوم را تجربه كنند.

با وجود تلاشهاي بي وقفه اين رژيم براي جذب مهاجران خارجي به بهانه ظهور آنتي سيميتيزم آمارهاي رسمي كه از سوي منابع رسمي آن كشورمنتشر شده نشان ازافزايش مهاجرت معكوس درآن رژيم را دارد و تبليغات اين رژيم درخصوص آنتي سيميتيزم در بسياري از مواقع نشات گرفته از خود اسرائيليها و سران صهيونيست مي باشد كه براي جذب مهاجران هميشه دست به برپايي هياهوي پوچ وجنجالي مي زنند ونظرسنجيهاي بعمل آمده در اين خصوص نشان داده كه يهوديان دو كشور(روسيه و فرانسه) كه مراكز عمده جذب مهاجران به اسرائيل تلقي مي شوند علاقه اي به مهاجرت به اسرائيل ندارند و يهوديان روسيه به جاي اسرائيل به آلمان و آمريكا و يهوديان فرانسه نيز كبك كانادا را ترجيح مي دهند.