فیروز بختیاری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این خبر درباره پژوهش محور شدن آموزش گفت: آموزش پژوهش محور یعنی به جای اینکه مطلب آماده ای را در اختیار فردی که در مهدکودک یا دبستان، راهنمایی و دبیرستان است قرار دهیم، فرد را به سمتی سوق دهیم که با پژوهش، اطلاعات مورد نظرش را پیدا کند و از طریق پژوهش، آموزش ببیند و یاد بگیرد که یادگیری درسها برای حافظه کوتاه مدت نباشد.

مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه شعار و برنامه‌ ما آموزش پژوهش محور است، افزود: باید آموزش از طریق پژوهش را از ابتدای دوره دبستان و حتی قبل از دبستان آغاز کنیم در دانشگاه نیز این کاملا بدیهی است که باید آموزش را بر اساس شاخص های پژوهشی ارائه دهیم.

بختیاری نژاد در پاسخ به اینکه ضمانت اجرایی برای عملیاتی شدن برنامه آموزش پژوهش محور در مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان گفت: ضمانت اجرایی‌اش باید با توافق‌هایی باشد که با وزارت آموزش و پرورش انجام می‌دهیم البته در آموزش و پرورش این روند شروع شده و در کتاب‌های درسی موضوع پژوهش را مطرح کرده‌اند.

وی افزود: باید برنامه‌های آموزشی آموزش و پرورش از دوره دبستان به تدریج اصلاح شود و دانش آموزان با پژوهش آشنا شوند. به نظر می‌رسد فقط به صدا درآوردن زنگ مدرسه در هفته پژوهش تحت عنوان "زنگ پژوهش" کفایت نمی‌کند البته زنگ پژوهش نیز خود یک نماد خوب است.

مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم درباره آموزش پژوهش محور در مقاطع تحصیلی دانشگاهی نیز گفت: هر چند در دوره کارشناسی ارشد و دکتری، آموزش پژوهش محور را اجرا می‌کنیم اما این کفایت نمی‌کند بلکه باید در دوره کارشناسی و حتی در دوران مدرسه نیز این شیوه اجرا شود.