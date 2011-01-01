هفته دوم زمستان و ادامه رخوت در بازار کتاب

هفته دوم زمستان در حالی گذشت که بیشتر کتابفروشیهای راسته انقلاب در رخوت به سر می‌بردند. بعضی از این فروشگاهها فروش این هفته خود را نسبت به هفته گذشته کمتر و برخی بیشتر توصیف کردند اما سکون نسبی در بازار کتاب محسوس است.

یکی از مسئولان فروشگاه کتاب امیرکبیر در این باره گفت: شهریور و دی، ماههای رکود کتابفروشیهاست و کمترین میزان فروش در سال به این ماهها اختصاص دارد. در این ماهها فروش کتابفروشیهای راسته خیابان انقلاب به دلیل فعل و انفعالات دانشگاهها افت می‌کند. در حال حاضر نیز به دلیل ایام امتحانات دانشجویان فروش کتابهای دانشگاهی افزایش و فروش کتابهای دیگر در فروشگاه امیرکبیر کاهش داشته است.

وی گفت:‌ اگر فروش کتابهای دانشگاهی را در نظر نگیریم بیشترین میزان فروش به ترتیب مختص به کتابهای تاریخی و ادبی است. در بخش ادبیات نیز بیشترین فروش متعلق به کتابهای رمان است. در ضمن کتابهای حوزه نقد ادبی به تناسب میزان فروش کتابهای ادبی فروش مناسبی داشته اند.

کتابهای پرفروش فروشگاه نشر ثالث نیز در آذرماه امسال، به شرح زیر است:"یادداشتهای پنج ساله" نوشته گابریل گارسیا مارکز با ترجمه بهمن فرزانه،"قدرت" نوشته راندا برن با ترجمه نفیسه معتکف، "دیدن دختر صد در صد دلخواه در صبح اول ماه آوریل" نوشته هاروکی موراکامی با ترجمه محمود مرادی، " ظرافت جوجه تیغی" نوشته دوریل باربری با ترجمه مرتضی کلانتریان، "اگنس" نوشته پتر اشتام با ترجمه محمود حسینی زاده، "ابر ابله" نوشته ارلند لو با ترجمه شقایق قندهاری، "خندیدن بدون لهجه" نوشته فیروزه جزایری، " پرسه زیر درختان تاغ" نوشته علی چنگیزی.



"رز گم شده" نوشته سردار ازکان و ترجمه بهروز دیجوریان از دیگر کتابهایی است که اکنون در جهان پرفروش است و کتابفروشی ثالث هم آن را در فرهیت پرفروشهای خود دارد.

باید به این فهرست در کتابفروشی ثالث این آثار را هم افزود: "استالین جوان" نوشته سایمن سیبک مانتیفوری با ترجمه بیژن اشتری،" تو وجاده همدستید" سروده کیوان مهرگان، "کبریت خیس" سروده عباس صفاری، "سقراطهایی از گونه های دیگر" نوشته محمد عابد جابری با ترجمه محمد آل مهدی، "نام من سرخ" نوشته اورهان پاموک با ترجمه عین الله غریب،‌ "مدیریت کوتوله ها" نوشته ناصر بزرگمهر، "آلیس" نوشته یودیت هرمان با ترجمه محمود حسینی زاده، "سنگ آفتاب" نوشته اکتاویو پاز با ترجمه احمد میرعلایی، "خرده جنایتهای زن و شوهری نوشته اریک امانوئل اشمیت با ترجمه شهلا حائری،" پنجره زودتر می میرد" نوشته پوریا عالمی و " چهل سالگی" نوشته ناهید طباطبایی.

فروش کتابهای شعر ناامیدکننده است

یکی از فروشندگان فروشگاه ثالث درباره میزان فروش این فروشگاه گفت: فروش در دو روز ابتدای دی ماه خوب بود ولی بعد از آن نزول کرد و از دوشنبه این هفته به حالت راکد در آمده است. اما به تناسب فروش ابتدا کتابهای روانشناسی و سیاسی قرار دارند و بعد از آنها کتابهای داستان جایگاه بعدی را به خود اختصاص داده اند. فروش کتب شعر نیز ناامیدکننده است.

در فروشگاه ققنوس در بازارچه کتاب نیز فروش نسبت به هفته های گذشته بدتر توصیف شد. این فروشگاه با توجه به رویکرد مذهبی خود طی هفته های اخیر بیشتر کتابهای مذهبی فروخته است. بنا به گفته مسئولان این فروشگاه ترجمه فارسی "تفسیر کشاف" که اولین بار است در ایران عرضه می‌شود یکی از پرفروشهای این هفته بوده است. این فروشگاه در این هفته موفق شده است حدود 10 عنوان کتاب رمان بفروشد." سکوت در انتظار" و " نگران نباش" از این رمانها هستند.

فروش خوب سه گانه فاضل نظری در میان کتابهای شعر

فروشگاه ققنوس همچنین در فروش سه گانه اشعار فاضل نظری توفیق داشته و با توجه به ایام عزاداری ماه محرم تعداد زیادی از نسخ کتاب "سقای آب و ادب" نوشته سید مهدی شجاعی را به فروش رسانده است. یکی از مسئولان فروش این کتابفروشی عدم رضایت خود از میزان فروش هفتگی را اعلام کرد و گفت: اگر به همین منوال پیش برویم به فروش 400 هزار تومانی در ماه خواهیم رسید که چنین رقمی اصلا برای یک کتابفروشی به صرفه نیست.

یکی از مسئولان فروش کتابفروشی جیحون نیز درباره میزان فروش کتاب در این فروشگاه گفت: در هفته ای که گذشت به ترتیب رمان، شعر و نمایشنامه در این فروشگاه جایگاه موضوعات پرفروش را به خود اختصاص داده اند. "دیدن دختر صد در صد دلخواه در صبح اول ماه آوریل" نوشته هاروکی موراکامی و "شرم نوشتن" نوشته روبرتو بولانیو از کتابهای پرفروش کتابفروشی جیحون است.

وی گفت: در این هفته سه گانه اشعار فاضل نظری 10 جلد فروش داشته است. "کبریت خیس" شامل سروده های عباس صفاری، " پس از تاریکی" نوشته هاروکی موراکامی، مجموعه داستان "خوبی خدا" با ترجمه امیرمهدی حقیقت، " سمفونی مردگان" نوشته عباس معروفی، "یوزپلنگانی که با من دویده اند" نوشته بیژن نجدی، " زندگی در پیش رو" نوشته رومن گاری با ترجمه لیلی گلستان از دیگر کتابهای پرفروش این فروشگاه در هفته ای که گذشت هستند.

اسامی کتابهای پرفروش فروشگاه کتاب نشر چشمه نیز از 27 آذر تا 2 دی بیشتر به رمان و داستان اختصاص دارد. این اسامی به ترتیب نسخه های به فروش رفته به شرح زیر است: "شبهای روشن" نوشته فئودور داستایوفسکی با ترجمه سروش حبیبی (49 جلد)، "نگران نباش" نوشته مهسا محب علی(38 جلد)، "یوسف آباد خیابان سی و سوم" نوشته سینا دادخواه( 34 جلد)، "برو ولگردی کن رفیق" نوشته مهدی ربی (32 جلد)، " شیطان" نوشته لیو تالستوی با ترجمه سروش حبیبی (29 جلد)، "رگبار" نوشته میثم کیانی ( 27 جلد)، "خنده شغال" نوشته وحید پاک طینت (26 جلد)، "مرگ ایوان ایلیچ" نوشته لیو تالستوی با ترجمه سروش حبیبی (23 جلد)، "سعادت زناشویی" نوشته لیو تالستوی با ترجمه سروش حبیبی ( 23 جلد)، "ملخهای حاصلخیز" نوشته اکبر اکسیر(20 جلد)، "چهل سالگی" نوشته ناهید طباطبایی(19 جلد) و "احتمالا گم شده ام" نوشته سارا سالار(18 جلد).

آنچه مسلم است آنکه در میان کتب ادبیات کتابهای شعر نه تنها در این هفته که در هفته های اخیر فروش خوبی نداشته اند و در این میان سه گانه فاضل نظری فروش قابل قبولی داشته است. فروش کتابهای رمان و داستان نیز نسبت به هفته گذشته تفاوت زیادی نداشته است. اما کتابهای روانشناسی و سیاسی همچنان خوب می‌فروشند و طبق گفته فروشندگان کتاب، کتابهای سیاسی نیازی به معرفی ندارند.

سردی و رخوت زمستان، امسال برای کتابفروشیها زودتر آغاز شده است و با ادامه روند فعلی نمی‌توان به زودی تابیدن خورشید بهاری بر یخ کتابفروشی را نظاره کرد.

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گزارش: صادق وفایی