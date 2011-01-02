تصویر بزرگترین نمایشگر قابل انعطاف و شفاف جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین مدل نمایشگر AMOLED نمایشگری 4.5 اینچی و قابل انعطاف بوده و ویژه تلفنهای همراه ساخته شده است در حالیکه مدل دوم بزرگترین نمایشگر AMOLED شفاف در جهان بوده و ویژه نمایشگرهای رایانه و تلویزیونها ارائه خواهد شد. نمایشگرهای AMOLED مخفف عبارت دیودهای نوری زیستی ماتریس فعال است.

نمایشگر قابل انعطاف 4.5 اینچی ضخامتی برابر دو میلیمتر داشته و می توان آن را به شکل استوانه ای به شعاع یک سانتیمتر لوله کرد. وضوح تصویری 800 در 480 پیکسلی این نمایشگر چهار برابر آخرین مدل نمایشگر قابل انعطاف AMOLED ساخته شده در جهان است. به واسطه استفاده از لایه های پلاستیکی جدیدی که به وجود آمده است می تواند تا دمای 450 تا 500 درجه سلسیوس در روند تولید کارخانه ای را تحمل کند.

با غلبه بر این مشکل در هنگام روند تولید، شرکت تولید کننده معتقد است موفق به برداشتن گامی بزرگ در مسیر تولید انبوه نسل جدیدی از نمایشگرها ویژه تلفنهای هوشمند و تبلتها شده است.

نمونه دوم این نمایشگرها با نام SMD از کیفیت qFHD برخوردار بوده و با داشتن وضوح تصویری 3840 در 2160 پیکسل نسبت به آخرین نمونه از این نوع از نمایشگرها، تصاویر نمایش داده شده در این نمایشگر از چهار برابر وضوح و شفافیت بالاتر برخوردار خواهند بود. این مدل نمایشی بزرگترین نمایشگر AMOLED در جهان است و در حالیکه میانگین شفافیتی که در تولید نمایشگرها امکان پذیر شده بود، 10 درصد بود، میزان شفافیت در این نمایشگر چه خاموش باشد و چه روشن به 30 درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش گیزمگ، به گفته شرکت تولید کننده ویژگی شفاف بودن نمایشگر امکان استفاده همزمان از آن به عنوان رایانه و تلویزیون و یا نصب آن بر روی پنجره خودروها یا منازل به منظور جستجو در اینترنت در داخل خودرو را فراهم خواهد آورد.