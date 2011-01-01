مقدم فر: رسانه ها موثرترین ابزار دشمن در جنگ نرم سال 88 بودند

حمیدرضا مقدم فر، مدیرعامل خبرگزاری فارس در گفتگو با خبرنگار مهردر ارزیابی از فضای رسانه ای کشور در جریان فتنه سال 88، اظهارداشت: فضای رسانه ای کشور در جریان فتنه سال 88 را می توان به دو بعد داخلی و خارجی تقسیم کرد، که در این ابعاد رسانه های داخلی به سه دسته رسانه های همراه با رسانه های خارجی، رسانه های منفعل و رسانه های هوشیار تقسیم می شوند.

وی ادامه داد: در جریان فتنه سال گذشته برخی از رسانه های داخلی از جمله برخی رسانه های دیجیتالی رسانه های مکتوب و حتی اشخاص رسانه ای، همسو و همنوا با رسانه های خارجی آب به آسیاب دشمن ریختند و جریانات سال گذشته را تشدید کردند.

مدیرعامل خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه برخی رسانه های داخلی نیز در جریان فتنه سال گذشته در حالت انفعالی قرار گرفتند و به گونه ای عمل کردند که نمی دانستند حق با کیست، اظهارداشت: این رسانه ها گاهی به این طرف و گاهی به آن طرف گرایش داشتند و در برخی مواقع سکوت کردند همچون کسانی که می خواهند یک طرف دعوا را بگیرند و موضع میانه گرفتند و نخواستند به هیچ طرفی گرایش داشته باشند.

این کارشناس مسائل سیاسی با تاکید بر اینکه در این میان رسانه هایی نیز بودند که به صورت هوشیارانه و با انگیزه مبارزه با فتنه به میدان آمدند، گفت: بخش زیادی از رسانه های خارجی وامریکایی متعلق به جریان فتنه بود و از ابتدا با تابلوی جریان اصلاح طلب به میدان آمدند و در ادامه همسو با جریان فتنه حرکت کردند.

مقدم فر در بیان ارزیابی خود از فضایی رسانه ای در 9 دیماه ، تصریح کرد:هیچ یک از رسانه ها حتی رسانه های داخلی پیش بینی این قیام مردمی را نمی کردند و به همین دلیل بسیاری از تصاویری که در این روز از سوی مردم خلق شد از سوی رسانه ها ثبت نشد و برخی از تصاویر هم که عمق عواطف مردم را نشان می داد به گونه ای نبود که بتوان از رسانه ملی پخش کرد.

وی ادامه داد: رسانه های خارجی و برخی رسانه های داخلی نیز در حماسه 9 دیماه به چند شکل عمل کردند، برخی سکوت کردند و برخی نیز حضور مردم را کم نشان دادند و یا اینکه واقعیت ها را وارونه نشان دادند و سعی کردند از این حماسه مردمی به صورت گذرا عبور کنند.

مدیرعامل خبرگزاری فارس در ارزیابی خود از عملکرد این رسانه در جریان فتنه سال 88 گفت: از ابتدا خبرگزاری فارس خودش را متعلق به نظام می دانست و سعی کرد در این حوادث مسیر خود را با نظام و رهبری تنظیم کند و در عرصه جنگ نرم به گونه ای جنگی و دفاعی از انقلاب عمل کرد.

وی افزود: ما از ابتدا متوجه شدیم که جریانات پس از انتخابات تنها اتفاقات سیاسی نیست و و یک جنگ است بنابراین با همه توان در مقابل آن ایستادیم.

این کارشناس مسائل سیاسی، موثرترین ابزار دشمن در جریان فتنه سال گذشته را رسانه خواند و گفت: ابعاد مختلفی به تکمیل فتنه 88 کمک کرد اما همه این ابزار و ابعاد بدون رسانه عملی نمی شد.

وی افزود: در جنگ سخت سلاح و مهمات از مهمترین ابزارهای جنگ های سرد است و زمانی فرمانده، نقشه جنگی ، قرارگاه و دیگر عوامل می توانند نقش خود را خوب ایفا کنند که مهمات در اختیار داشته باشند و در جنگ نرم نیز رسانه مهمترین عامل در به ثمر رسیدن جنگ نرم است.

مقدم فر،روزنامه ها، خبرگزاری ها، رادیو و تلویزیون، اس ام اس، بلوتوث و رسانه های اجتماعی را از ابزار های رسانه ای جنگ نرم خواند و اظهارداشت: در جریان وقایع 88 ایران از خانم کلینتون می پرسند که چرا تلاشتان را در ایران تمام نمی کنید، وی می گوید ما داریم با تویتر و فیس بوک این کار را ادامه می دهیم، و این نشان از آن دارد که این رسانه های اجتماعی در جنگ نرم همچون بی سیم در جنگ سخت عمل می کنند.