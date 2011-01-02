دستگیری شکارچیان خارجی هوبره در لرستان و بوشهر

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به علاقه شیوخ عرب به شکار پرندگان مانند هوبره و انواع پرندگان شکاری گفت: از کشورهای همسایه گروههایی وارد ایران شده بودند که در استانهای لرستان و بوشهر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.

وی با بیان اینکه پرونده این افراد به داداگاه رفته و پرندگان شکار شده و اسلحه ها و ادوات دیگر ثبت و ضبط شده اند، تصریح کرد: سازمان محیط زیست مصرانه با فعالیتهای غیرمجاز و غیرقانونی برخورد قانونی می کند.

محمدی زاده در پاسخ به این پرسش که چرا شیوخ عرب بعد از دستگیری درایران به سادگی آزاد می شوند، گفت: تعیین مجازاتهای کیفری و حبسی به عهده دستگاه قضایی است و مسئولیت ما حفاظت از مناطق و دستگیری متخلفان است و بعد از کشف و ضبط موارد مورد نظر متخلف به دستگاه قضایی سپرده می شود.

وی تاکید کرد: آزاد شدن افراد متخلف و دستگیر شده در حیطه کاری دستگاه قضائی است ولی ما پیگیر تخلفات برای شکارچیان غیر مجاز به خصوص اتباع بیگانه در کشور خود هستیم و تلاش می کنیم با فعالیتهای فرهنگی مانند پرورش و تکثیر این گونه از پرندگان و سپس برگزاری مسابقات شکار ذائقه شکارچیان را از شکار وتخریب و تجاوز به تفریح وفعالیتهای فرهنگی تغییر دهیم.