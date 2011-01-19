توقف جذب 30 هزار کارورز بخش تعاون/ بودجه جدید اختصاص نیافت

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر از عدم اجرای طرح کارورزی در بخش تعاون طی سالجاری خبر داد و گفت: وزارت کار اعلام کرده است به دلیل عدم اختصاص بودجه اجرای طرح کارورزی امسال، آنها نتوانستند این برنامه را در دستگاه‌های مختلف عملیاتی کنند.

بودجه کارورزی تامین نشد

معاون تحقیقات، آموزش و کارآفرینی وزارت تعاون اظهار داشت: بنابراین عملا کار خاصی در این خصوص صورت نپذیرفت، چون پذیرش کارورزان در بخش تعاون منوط به تامین بودجه سهم دولت بوده است.

حسینی نیا در پاسخ به این سئوال که آیا خود وزارت تعاون در این بخش اقدامی داشته است یا خیر؟ تصریح کرد: وزارت تعاون در این بخش توانسته است با منابع خود ظرفیت سازیهایی را انجام دهد و در سال گذشته یکی از موفق ترین دستگاههای مجری طرح کارورزی بوده است.

وی با بیان اینکه طبق اعلام مدیران کل تعاون استانها بسیاری از دستگاه‌هایی که نتوانسته بودند بر اساس سهمیه خود جذب داشته باشند، در بخش تعاون جذب شد خاطر نشان کرد: این موضوع مثبتی برای تعاونی ها است که ما بر همان اساس نیز امسال اعلام کردیم که تا 30 هزار نفر نیز قابلیت بکارگیری کارورزان را در تعاون داریم.

توان جذب 30 هزار کارورز در تعاون

این مقام مسئول در بخش تعاون افزود: هم اکنون این ظرفیت ایجاد شده است ولی چون اعتبار کلی این کار از یک محل خاص است که در اختیار دبیرخانه شورای اشتغال وزارت کار است باید از آنجا تامین و اجرا شود؛ بنابراین در جذب کارورزان جدید نتوانستیم کار خاصی را انجام دهیم.

معاون وزیر تعاون گفت: هم اکنون ظرفیت شناسی اشتغال در دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف صورت می گیرد و این موضوع در برنامه های همه آنها وجود دارد.