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۲۷ مهر ۱۳۸۳، ۹:۵۷

نايب رئيس دوم كميسيون فرهنگي مجلس در گفت و گو با "مهر":

رمضان فرصتي براي مقابله با ناهنجاري هاي اجتماعي است

رمضان فرصتي براي مقابله با ناهنجاري هاي اجتماعي است

نايب رئيس دوم كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه ماه مبارك رمضان، ماه ضيافت الله است بر ضرورت استفاده مناسب از اين فرصت مغتنم تأكيد كرد و گفت : رمضان بزرگترين سرمايه و بهترين فرصت براي گسترش معنويت در جامعه و تعميق معارف ديني ، به منظور مقابله با ناهنجاري هاي اجتماعي است .

حجت الاسلام  سيد محمد رضا مير تاج الديني نايب رئيس اول كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" اظهار داشت : ماه رمضان ، ماه ميهماني خداوند و ماهي است كه بندگان خدا به طور خاص مورد كرامت و تكريم الهي قرار مي گيرند .

وي با اشاره به اين كه ماه مبارك رمضان فرصت بسيار خوبي براي نشر برنامه هاي فرهنگ و مذهبي و همچنين تببين شعائر ديني است ، رمضان را سرمايه عظيمي براي بهره برداري مسئولان فرهنگي كشور معرفي كرد .

نائب رئيس دوم كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در اين مورد تأكيد كرد : اگر ميلياردها تومان هزينه شود  نمي توان چنين زمينه فرهنگي مناسبي را در سطح جامعه مهيا كرد ، اما مي بينيم كه چنين بستر فرهنگي مناسبي ، به لطف و كرم خداوند متعال ، هر ساله مهيا مي شود كه استفاده شايسته از آن امري ضروري است .

وي در ادامه با تأكيد بر اين كه عموم مردم و به ويژه نسل جوان جامعه ، در ماه مبارك رمضان گرايش و رغبت فوق العاده اي براي فراگيري مهارت هاي ديني و عمل به دستورات الهي كسب مي كنند يادآورشد : نسل جوان جامعه امروز ، نسلي آشنا با دين و علاقمند و پايبند به مسائل ديني است كه به معنويت گرايش خاصي دارد .

حجت الاسلام ميرتاج الديني ، حضور جوانان در جلسات مذهبي ، هيأت ها ، جلسات قرآني و مراسم شبهاي قدر را از نشانه هاي بارز گرايش فطري نسل جوان جامعه به معنويات و امور ديني اعلام كرد و گفت : اين گرايش ها نشانه هاي اميد بخشي هستند ، در واقع  به خوبي بيان مي كنند كه نسل جوان جامعه ما نسلي دين پرور و علاقمند به معنويات است  و در چنين شرايطي هدايت آنها در مسير صحيح اعتقادي و عبادي ، از ضروريات و وظايف مهم مسئولان فرهنگي كشور است .

وي در همين ارتباط ماه رمضان را بزرگترين سرمايه ، بهترين فرصت و زمينه براي گسترش معنويت در جامعه و تعميق معارف ديني ، به منظور مقابله با ناهنجاري هاي اجتماعي معرفي و بر ضرورت استفاده از اين فرصت مغتنم تأكيد كرد .

نايب رئيس دوم كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي  يادآور شد : مدارس ، دانشگاه ها ، صداوسيما و مساجد نيز در كنار دستگاه هاي فرهنگي جامعه مي توانند در اين ماه مبارك ، با برنامه هاي منسجم و كارشناسي شده ، فرصت هر ساله را غنيمت شمرده و از اين سرمايه عظيم الهي براي اعتلاي معرفت ديني و ارتقاء تربيت ديني ، جنبه هاي مذهبي و گرايش به معنويت در ميان اقشار مختلف جامعه  به خوبي استفاده كنند .

کد مطلب 122168

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