رمضان فرصتي براي مقابله با ناهنجاري هاي اجتماعي است

حجت الاسلام سيد محمد رضا مير تاج الديني نايب رئيس اول كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" اظهار داشت : ماه رمضان ، ماه ميهماني خداوند و ماهي است كه بندگان خدا به طور خاص مورد كرامت و تكريم الهي قرار مي گيرند .

وي با اشاره به اين كه ماه مبارك رمضان فرصت بسيار خوبي براي نشر برنامه هاي فرهنگ و مذهبي و همچنين تببين شعائر ديني است ، رمضان را سرمايه عظيمي براي بهره برداري مسئولان فرهنگي كشور معرفي كرد .

نائب رئيس دوم كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در اين مورد تأكيد كرد : اگر ميلياردها تومان هزينه شود نمي توان چنين زمينه فرهنگي مناسبي را در سطح جامعه مهيا كرد ، اما مي بينيم كه چنين بستر فرهنگي مناسبي ، به لطف و كرم خداوند متعال ، هر ساله مهيا مي شود كه استفاده شايسته از آن امري ضروري است .

وي در ادامه با تأكيد بر اين كه عموم مردم و به ويژه نسل جوان جامعه ، در ماه مبارك رمضان گرايش و رغبت فوق العاده اي براي فراگيري مهارت هاي ديني و عمل به دستورات الهي كسب مي كنند يادآورشد : نسل جوان جامعه امروز ، نسلي آشنا با دين و علاقمند و پايبند به مسائل ديني است كه به معنويت گرايش خاصي دارد .

حجت الاسلام ميرتاج الديني ، حضور جوانان در جلسات مذهبي ، هيأت ها ، جلسات قرآني و مراسم شبهاي قدر را از نشانه هاي بارز گرايش فطري نسل جوان جامعه به معنويات و امور ديني اعلام كرد و گفت : اين گرايش ها نشانه هاي اميد بخشي هستند ، در واقع به خوبي بيان مي كنند كه نسل جوان جامعه ما نسلي دين پرور و علاقمند به معنويات است و در چنين شرايطي هدايت آنها در مسير صحيح اعتقادي و عبادي ، از ضروريات و وظايف مهم مسئولان فرهنگي كشور است .

وي در همين ارتباط ماه رمضان را بزرگترين سرمايه ، بهترين فرصت و زمينه براي گسترش معنويت در جامعه و تعميق معارف ديني ، به منظور مقابله با ناهنجاري هاي اجتماعي معرفي و بر ضرورت استفاده از اين فرصت مغتنم تأكيد كرد .

نايب رئيس دوم كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد : مدارس ، دانشگاه ها ، صداوسيما و مساجد نيز در كنار دستگاه هاي فرهنگي جامعه مي توانند در اين ماه مبارك ، با برنامه هاي منسجم و كارشناسي شده ، فرصت هر ساله را غنيمت شمرده و از اين سرمايه عظيم الهي براي اعتلاي معرفت ديني و ارتقاء تربيت ديني ، جنبه هاي مذهبي و گرايش به معنويت در ميان اقشار مختلف جامعه به خوبي استفاده كنند .