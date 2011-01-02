به گزارش خبرنگار مهر، امسال و در غیبت کارگردان‌های شاخص زن تهمینه میلانی و رخشان بنی‌اعتماد، فریال بهزاد و نیکی کریمی به نمایندگی از زنان فیلمساز در جشنواره شرکت دارند. "پرستوهای عاشق" به کارگردانی فریال بهزاد فیلمی اجتماعی است و "سوت پایان" ساخته نیکی کریمی درامی اجتماعی با رگه‌های داستانی است.

شالیزه عارف‌‌پور و مونا زندی هم از کارگردان‌‌های جوانی هستند که به همراه منیژه حکمت و انسیه شاه‌حسینی در این دوره فیلمی ندارند. در مقابل جشنواره امسال آئینه عملکرد تعداد قابل توجهی فیلمساز جوان است. حامد کلاهداری که پارسال با فیلم "شکلات داغ" به جشنواره آمده بود امسال فیلم پر حرف و حدیث "پایان‌نامه" را برای جشنواره آماده می‌کند.

مهتاب کرامتی و علی مصفا در "چیزهایی هست که نمی‌دانی"

فردین صاحب‌زمانی یکی دیگر از کارگردان‌های جوان بیست و نهمین دوره جشنواره است که با فیلم "چیزهایی هست که نمی‌دانی" به این ضیافت سینمایی می‌آید، صاحب‌زمانی با این فیلم به جشنواره‌های خارجی مختلف سفر کرده و امسال بختش را در رقابت با چهره‌های جوان سینمایی در جشنواره فجر می‌سنجد.

حمیدرضا چارکچیان که سابقه‌ای طولانی در پشت دوربین سینما دارد با فیلم سینمایی "روشن، خاموش، روشن" که در جشنواره فیلم کودک همدان اکران شد در جشنواره امسال شرکت می‌کند، فیلم برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته شده و از معدود آثاری است که با موضوع بچه‌ها در این جشنواره روی پرده می‌رود.

سامان سالور که با فیلم سینمایی "سیزده 59" در جشنواره شرکت می‌کند، یکی دیگر از کارگردان‌های جوان این دوره است، البته سالور تا به حال فیلم‌های "ساکنین سرزمین سکوت"، "ترانه تنهایی تهران" و "چند کیلو خرما برای مراسم تدفین" را ساخته اما او را می‌توان کارگردانی جوان محسوب کرد.

علی عطشانی یکی دیگر از کارگردان‌های جوان سینمای ایران است که پارسال با فیلم "دموکراسی تو روز روشن" به جشنواره آمده بود و امسال فیلم سینمایی "شش نفر زیر باران" را در جشنواره خواهد داشت، "دموکراسی تو روز روشن" واکنش‌های مثبت و منفی فراوانی را در میان مطبوعات و رسانه‌ها ایجاد کرد و حالا باید دید دومین ساخته این کارگردان که در سکوت خبری ساخته می‌شود چه میزان می‌تواند قابل بحث باشد.

ابراهیم معیری هم از فیلمسازان جوان این دوره است، فیلم سینمایی "گلوگاه" به کارگردانی معیری که تولیدی سخت و پرهزینه داشته قرار است در جشنواره روی پرده برود، معیری پیش از این فیلم‌های سینمایی "پروانه‌ها بدرقه می‌کنند" و "کتونی سفید" را ساخته است.

علی توکل‌نیا سال‌ها در پشت و جلوی دوربین سینما فعالیت کرده و نمی‌توان او را به عنوان فیلمساز جوان محسوب کرد، اما "نفرین" که پیشتر "برزخ" نام داشت اولین فیلم سینمایی این کارگردان است، کارگردانی که پیش از ساخت اولین فیلم سینمایی‌اش در ژانر وحشت تعدادی فیلم تلویزیونی ساخته است. "نفرین" از معدود فیلم‌های این دوره است که در گونه ترس ساخته شده‌اند.

فیلم سینمایی "بهشت اینجاست" به کارگردانی حمید سلیمیان و بازی فرامرز قریبیان یکی دیگر از فیلم‌هایی است که در جشنواره اکران می‌شود، سلیمیان فیلمساز جوانی است که فیلمش را در خارج از شهر و در روستایی در شمال کشور ساخته است. فاصله گرفتن فیلمسازان جوان از تولیدات آپارتمانی می‌تواند یکی از ویژ‌گی‌های آثار این سینماگران باشد.

اولین فیلم حمید فرخ‌نژاد بازیگر سرشناس سینمای ایران هم در جشنواره امسال روی پرده می‌رود، اگرچه با هیچ متر و معیاری نمی‌شود فرخ‌نژاد را فیلمساز جوان دانست، اما او در گروه فیلمسازان فیلم اولی قرار می‌گیرد، "سفر سرخ" که درباره جنگ است امسال و پس از مدت‌ها بلاخره روی پرده را می‌بیند.

فیلمسازان جوان با تنوع نگاهی که دارند می‌توانند به رشد و شکوفایی سینمای ایران و بیشتر از آن رونق و جذابیت جشنواره فیلم فجر کمک کنند. رقابت جوانان در جشنواره بیست و نهم دیدنی خواهد بود، حتی اگر همه فیلم‌ها همانی نباشد که انتظار داریم.