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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۸

احمدی در گفتگو با مهر:

می‌خواهم عمل کنم اما بیمه ورزشی ندارم!

می‌خواهم عمل کنم اما بیمه ورزشی ندارم!

کشتی گیر آزادکار وزن 60 کیلوگرم گفت: پس از آسیب دیدگی از ناحیه رباط پا بدنبال عمل جراحی هستم اما بیمه ورزشی ندارم!

سعید احمدی کشتی گیر آزادکار وزن 60 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در دیدار رده بندی بازیهای آسیایی گوانگجو مقابل حریف چینی  از ناحیه رباط صلیبی پا دچار آسیب دیدگی شدم. در حال حاضر پیگیر انجام کارهای عمل جراحی هستم و امیدوارم شرایط طوری پیش برود که بتوانم هرچه سریعتر به میادین کشتی بازگردم.

احمدی تاکید کرد: آسیب دیدگی ام  در گوانگجو خاطره بدی برایم شد ولی با تشویق رئیس جمهور و سعیدلو و اهدا جایزه مرد برنزی این رقابتها این خاطره تلخ  تا حدودی فراموش شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه با این آسیب دیدگی لیگ را از دست داده است خاطرنشان کرد: امیدوارم، با مساعدت مسئولان فدراسیون پزشکی ورزشی و فدراسیون کشتی بیمه ورزشی ام آماده شود و هرچه سریعتر عمل جراحی را انجام دهم زیرا ازهمین حالا دلم برای تشک کشتی تنگ شده است.

کد مطلب 1221691

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