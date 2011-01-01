جدول سهم ایران از تولید علم جهانی در 6 سال/ سهم ایران یک درصد شد

فیروز بختیاری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت تولید علم ایران با بیان اینکه ایران به جایگاه تولید یک درصد از علم جهان رسید گفت: تولید علم ایران در انتهای 2009 میلادی 17000 و تولید علم جهانی یک میلیون و 670 هزار است به این ترتیب ایران در سال 1389 برای اولین بار توانست یک درصد علم دنیا را تولید کند.

بختیاری نژاد میزان تولید علم ایران در سال 84 را 3/0 درصد تولید علم جهانی، در سال 85 برابر 4/0 درصد، در سال 86 برابر 5/0 ، در سال 87 برابر 7/0 درصد و در سال 88 برابر 8/0 درصد تولید علم جهانی اعلام کرد و افزود: برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این است که تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی تا پایان سال 1393 تولید علم ایران به دو درصد تولید علم جهانی و تا پایان چشم انداز 20 ساله نظام یعنی تا سال 1404 این میزان به 5/4 درصد برسد.

سال سهم ایران از تولید علم جهانی (درصد) 1384 0/3 1385 0/4 1386 0/5 1387 0/7 1388 0/8 1389 1

مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: برای اینکه 5/4 درصد تولید علم جهان توسط ایران صورت گیرد باید در سال 1404 برابر 96000 اثر بدیع علمی که جهان قبول می کند را تولید کنیم که این اثر بدیع جهانی معمولا مقالاتی است که در پایگاه استنادی بین المللی ثبت می شود. لذا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید بتواند پژوهش را هدایت کند تا به این جایگاه برسیم و به نظر می رسد رسیدن به آن یک امر قابل دسترس است.

بختیاری نژاد با پیش بینی اینکه علم جهان در سال 1404 به اندازه دو میلیون و 150 هزار مقاله داشته باشد گفت: برای اینکه در سال 1404، 5/4 درصد تولید علم جهان توسط ایران صورت گیرد باید در پایان این سال برابر 96 هزار مقاله علمی در پایگاه استنادی بین المللی ثبت کنیم.

وی درباره سرعت رشد تولید علم در ایران و دنیا نیز به مهر گفت: دنیا در زمینه افزایش اثرات بدیع علمی سالانه دو درصد رشد دارد و متوسط رشد تولیدات علمی ایران از سال 1990 تا 2000 میلادی برابر 23 درصد سالانه افزایش پیدا کرده است. از سال 2000 تا 2010 نیز رشد تولیدات علمی ایران در حدود 32 درصد بوده بنابراین متوسطی که در این زمینه برای کشورمان در نظر گرفته ایم تقریبا 26 درصد است. اعتقاد داریم دستیابی به این 26 درصد کاملا منطقی و قابل دسترس و امکان پذیر است.

مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه رشد تولید علم ایران 13 برابر جهانی است یادآور شد: تولید علم جهانی در 10 سال گذشته 2 درصد بوده و این میزان برای ایران 26 درصد بوده است. فکر می کنیم در 10 سال آینده حتما درصد تولید علم ایران به بیش از 26 درصد می رسد و این درصد در دنیا نیز بیشتر از 2 درصد نخواهد بود.

بختیاری نژاد با بیان اینکه قطعا در زمینه تولید علم می توانیم به برنامه چشم انداز 20 ساله نظام دست پیدا کنیم گفت: در حال حاضر در زمینه تولید علم از کشورهای مصر، عربستان و پاکستان جلو افتادیم اما از ترکیه عقب هستیم. در پایان برنامه پنجم می توانیم به ترکیه برسیم و تا پایان چشم انداز 20 ساله نظام قطعا از ترکیه جلوتر هستیم.

وی در مقایسه ایران با ترکیه در زمینه تولید علم تصریح کرد: 17000 مقاله از ایران در سال 2009 در پایگاه استنادی بین المللی ثبت شده است و ترکیه در انتهای سال 2009 برابر 26000 مقاله نمایه شده بین المللی داشته است. با این سرعت رشدی که ایران در تولید علم دارد پیش بینی می کنیم قطعا تا 5 سال دیگر به ترکیه خواهیم رسید و در سال آخر چشم انداز 1404 حتما از ترکیه جلو خواهیم زد.