کمبود اعتبار مهمترین مشکل طرح آبرسانی غدیر است

فردوس کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اجرایی شدن طرح شش گانه جامع آبرسانی در سال 85 از سوی سازمان آب و برق خوزستان گفت: یکی از مهمترین این طرح ها، طرح بزرگ آبرسانی غدیر است که هدف آن تامین و انتقال آب تا محل تصفیه خانه است.

وی افزود: در طرح بزرگ آبرسانی غدیر به شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان، شیبان، ویس، ملاثانی، اروند کنار، دارخوین، سوسنگرد، هویزه، حمیدیه، بستان، رفیع، شوش، الوان، الهایی، شاوور، شیرین شهر، حرریاحی و روستاهای محدوده شهرها و مسیر خط انتقال آبرسانی می شود.

کریمی در تبیین اقدامات سازمان آب و برق خوزستان در خصوص طرح آبرسانی غدیر گفت: این سازمان به تعهدات خود در قبال طرح آبرسانی غدیر به خوبی عمل کرده است، وظیفه سازمان آب و برق، رساندن آب تا پشت تصفیه خانه است که این مهم با تامین و انتقال آب عملی شده اما عملیات اجرایی از آنجا به بعد مربوط به سایر سازمانها از جمله آب و فاضلاب و آبفای روستایی است، این سازمانها باید با هماهنگی بیشتر با سازمان آب و برق خوزستان برای انتقال آب از محل تصفیه خانه تا شهر تلاش و همکاری بین بخشی بیشتری داشته باشند.



مجری طرح آبرسانی غدیر با اشاره به اینکه طرح بزرگ آبرسانی غدیر در قالب سه فاز اجرا می شود، افزود: فاز اول شامل شهرهای آبادان و خرمشهر، فاز دوم از ام الدبس به قیصریه تا اهواز و فاز سوم از ام الدبس تا سد دز است. ابتدای این طرح از سد دز آغاز می شود و انتهای آن نیز آبادان و خرمشهر است ضمن اینکه طرح آبرسانی غدیر هم اکنون 24 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



کریمی افزود: عملیات اجرایی خط آبادان شامل بسترسازی و جوشکاری خط ظرف هفته آینده آغاز می شود، عملیات اجرایی خط تلمبه خانه قیصریه تا خرمشهر نیز به دلیل کمبود نقدینگی متوقف است، پروژه عبور از رودخانه کارون در خرمشهر نیز تا 15 روز آینده آغاز می شود و عملیات اجرایی طرح شادگان هم به علت معارضت شرکت ملی نفت ایران در ابتدای خط متوقف مانده است.



وی افزود: قرارداد طرح آبرسانی غدیر یک هزار و 300 میلیارد تومان و برای 675 کیلومتر لوله گذاری است و در مدت زمان 36 ماه باید به اتمام برسد، در این مدت زمان باید روزانه 1.5 میلیارد تومان برای این طرح هزینه شود که اگر این میزان اعتبار تامین نشود از برنامه عقب خواهیم افتاد.



مجری طرح آبرسانی غدیر عنوان کرد: سال گذشته 42 میلیارد تومان و امسال نیز 72 میلیارد تومان به این طرح اختصاص داده شده که در این خصوص باید دولت در زمینه اعتبارات حمایت بیشتری از این طرح به عمل آورد و هم اکنون در زمینه نقدینگی اعتبار برای پیمانکار طرح با کمبود اعتبار مواجه هستیم.



وی تاکید کرد: عملکرد پیمانکار این طرح در طول این مدت با وجود عدم تامین نقدینگی و پرداخت اعتبار به آنها، مطلوب و ستودنی بوده ولی با این وجود کمبود اعتبار بزرگترین مشکل پیش روی طرح آبرسانی غدیر به شمار می آید.